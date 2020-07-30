الخطيب أمين جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلاب

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين محمد فتحي محمد مصطفى الخطيب بوظيفة أمين جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلاب لمدة عام.





ومن جانبه .. أكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب أنه هو وجميع العاملين بالقطاع يتقدمون بخالص التهاني القلبية لمحمد الخطيب على صدور قرار تعيينه أمين عام مساعد لشئون قطاع التعليم والطلاب









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وكان عقد الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اجتماعا موسعًا بنظام التليكونفرنس لمناقشة تفعيل التعلم الهجين تطبيقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بحضور وكلاء كليات ومعاهد الجامعة لقطاعي التعليم والطلاب والدراسات العليا وإدارة تطوير التعليم بكامل هيئتها وإدارة تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.





واستهل سعود الاجتماع بتهنئة الجميع بعيد الأضحى المبارك وإعلان تدشين نظام إدارة التعلم الإلكتروني بجميع الكليات.









واستعرضت ا.د. مني عبدالعال المدير التنفيذي لادارة تطوير التعليم التابعة لقطاع التعليم والطلاب سياسات ونظم تطبيق التعلم الهجين واستخدام نظام ادارة التعلم الالكتروني وضرورة تفعيل دور لجنة المناهج ومتابعة سير العملية التعليمية لضمان الجودة بينما قامت كلية الحاسبات والمعلومات بالتواصل مع الكليات المختلفة للتنسيق ووضع الاسس للبنية للتحتية حتى تتناسب مع متطلبات تطبيق التعليم الهجين.





كما استعرض الوكلاء الخطط المبدئية للعام الدراسي الجديد فيما يخص مرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا، وشدد على الدعم الدائم من قبل إدارة جامعة عين شمس لكافة الكليات وتذليل كافة العقبات وضرورة التواصل مع الطلاب بإستخدام كافة السبل التكنولوجية الحديثة لتحقيق التعلم الفعال وتاهيل الطلاب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية.





وفي ختام الجلسة أشاد سيادته بإدارة تطوير التعليم و ما بذلوه من جهد فائق خلال المرحلة السابقة، كما وجه الشكر الى ا.د.نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات على مجهوداتها لضبط البنية التحتية بالكليات ووعدت بمزيد من تطوير هذه البنيه التحتيه بخطط متكامله في الفتره القادمه وتحت اشراف شبكة المعلومات الجامعية تحت اداره د. اسلام حجازي.





ومن المقرر عقد اجتماع آخر قبل مجلس الجامعة القادم لاعتماد الخطط النهائية لتطبيق نظام الدراسة الهجين والذي سيختلف حسب طبيعة دراسة كل كلية تمهيدًا لرفع تلك الخطط لمجلس الجامعة للمناقشة والاعتماد.





وزار الاجتماع لفتره وجيزة ا .د محمود المتيني، رئيس الجامعة، ووجه كلمة ترحيب بالحضور مؤكدا دعمه الكامل لجهود قطاع التعليم والطلاب برئاسة ا. د. عبدالفتاح سعود مشيدا بجهوده المبذولة في هذا الصدد.