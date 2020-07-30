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مرأة

تعرف على عملية الإنتان التي تحدث بسبب تعفن دم متعافى كورونا

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:30 م
صدى البلد
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آلاء حسن
الإنتان هو حالة تُهدِّد الحياة بسبب استجابة الجسم لعدوى اضطراب تعفن الدم، وقد تحدث لمتعافى فيروس كورونا المستجد خلال سنة من تعافيه من الفيروس.  


ويَحدُث الإنتان عندما تكون استجابة الجسم للمواد الكيميائية غير متوازنة؛ مما يُؤدِّي إلى حدوث تغييرات يُمكِن أن تُتْلِف عدة أجهزة عضوية.


ووفقا لموقع "مايو كلينك"، إذا تطوَّر الإنتان إلى الصدمة الإنتانية، فإن ضغط الدم ينخفض انخفاضًا كبيرًا وقد يُؤدِّي ذلك إلى الوفاة.


وينتج الإنتان عن العدوى ويمكن أن يصيب أي شخص الإنتان هو أكثر شيوعًا وأشد خطورةً لدى:

البالغين الأكبر سنًّا

النساء الحوامل

الأطفال الذين تَقِل أعمارهم عن عام.

الأشخاص الذين لديهم حالات مزمنة، مثل مرض السكري، أو أمراض الكُلى، أو الرئة، أو السرطان

الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة

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