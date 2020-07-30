تعرف على عملية الإنتان التي تحدث بسبب تعفن دم متعافى كورونا

ووفقا لموقع "مايو كلينك"، إذا تطوَّر الإنتان إلى الصدمة الإنتانية، فإن ضغط الدم ينخفض انخفاضًا كبيرًا وقد يُؤدِّي ذلك إلى الوفاة.



