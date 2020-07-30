غدًا.. ذبح 50 رأس ماشية من الأورمان وتوزيعها على أهالي بني سويف

تبدأ جمعية الأورمان بمحافظة بني سويف غدًا، الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق، في ذبح 50 رأس ماشية محلية داخل مجزر أهناسيا المعتمد من وزارة الزراعة وتحت اشراف الطب البيطرى.









وأكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أنه تتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية وسوف يتم الذبح والتشفيه والتعبئة في مجزر أهناسيا وتحت إشراف الأطباء البيطريين.









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وقال فؤاد إن الجمعية تقوم صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بذبح رؤوس المواشي المستوردة ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها إلى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، وكذلك تحت إشراف المراكز الإسلامية فى البلاد المستورد منها اللحوم، ويأتى ذلك ضمن مشروع "صك الأضحية" الذى تطلقه الجمعية.









وأوضح أن ما يتم ذبحه من اللحوم الأضاحى البلدى والمستورد لصالح الجمعية مليون ونصف المليون كيلو لحوم تقريبًا، وأن حصة محافظة بني سويف من المستورد 150 ألف كيلو لحوم توزع على القرى والنجوع بعد وصولها إلى مصر مباشرة.









يذكر أن جمعية الأورمان استفتت دار الإفتاء المصرية فى مشروع صك الأضحية وجميع خطواته وشرعية ذبح الأضاحى خارج بلد المضحى وتوزيعها بعد انتهاء أيام عيد الأضحى.









وأجازت دار الإفتاء مشروع صك الأضحية واعتبرته من السنة الحسنة، وأجازت جميع ما استفتت عليه الأورمان حول هذا الموضوع.