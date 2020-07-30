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ديني

للرد على أسئلة الحجاج.. وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية تطلق خدمة روبوت الفتوى الإلكتروني

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:44 ص
مناسك الحج
مناسك الحج
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عبد الرحمن محمد
أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات، خدمة "روبوت الفتوى الالكتروني"، لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية لضيوف الرحمن في إطلاق يُعَد الأول في مجال تقديم الفتوى والاستشارات الشرعية، تحقيقًا للبروتوكات الصحية وتطبيقا لقرار التباعد المكاني. 

وأضافت الوزارة حسب ما نشرته وكالة واس الإخباية في السعودية أن هذه الخدمة في مسجد نمرة تتيح"، التواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئي بين السائل وفريق من المفتين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لتقديم الفتاوى بكل يُسر وسهولة عن بعد وبشكل ذكي وبعدة لغات.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى تطبيق أفضل الممارسات التقنية العالمية، في إطار مواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030، وتطبيق البروتوكلات الصحية لحج هذا العام الاستثنائي.


ومن جانبه قال الدكتور حسين الشريف وكيل وزارة شئون الحج بالمملكة العربية السعودية إن السلطات السعودية عملت بشكل كبير على توفير كل مايلزم الحجاج في أماكن تواجدهم بالمشاعر المقدسة سواء في مكة او منى او عرفات او بالمساجد الموجودة في محيطها بهدف تقليل الحركة والتنقل بين الحجيج ومنع انتقال العدوى ان وجدت لقدر الله لدى أحد الحجاج . 

وأضاف الشريف في تصريحات له منذ قليل للتليفزيون السعودي الرسمي أن إدارة شئون الحج نجحت في توفير ماء زمزم بشكل كبير جدا في أماكن تواجد الحجاج فص صعيد عرفات أو بمسجد نمرة لأن الحجاج سيحتاجون للمياه بشكل كبير في هذا اليوم  فتم تكثيف تواجد أعداد كبيرة من سيارات توزيع المياه في الطريق المؤدي الى صعيد عرفات أو في صعيد عرفات نفسه او داخل المسجد للحد من تنقل الحجاج.
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