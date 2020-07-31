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أخبار البلد

تعرف على كيفية إيصال شكوى خلال إجازة عيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:16 م
صدى البلد
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ايمان البكش
حددت وزارة التنمية المحلية، أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من المواطنين  خلال إجازة عيد الاضحى، للتيسير عليهم في وصول صوتهم وشكواهم بكافة الطرق التى تناسبهم.

وخصصت الوزارة عبر مبادرة صوتك مسموع ، 4 وسائل للتواصل مع المواطنين ، وعلى رأسها تخصيص رقم " الواتس أب " وهو ( 01150606783)، وكذلك الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك" بعنوان (صوتك مسموع) (ww.facebook.com/sotakmasmwo), والخط الساخن (15330) والذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، والبريد الإلكتروني ([email protected]).

وطالب وزير التنمية المحلية ، فرق العمل بالمحافظات بتحليل الشكاوى حسب القطاع والمجال للتعرف على أوجه القصور ومعالجتها ووضع معايير للأداء وطرق الحل وعرض تلك التقارير على القيادات التنفيذية مع إخطار القائمين على المبادرة بالوزارة لإعداد تقرير بذلك.

وشدد شعراوي ، على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التجمعات في الحدائق والمتنزهات والتأكيد على استمرار غلقها خلال اجازة عيد الاضحى و استمرار غلق الشواطئ العامة، مع التأكيد على إلتزام المحافظات الساحلية بالنسبة المقررة والمسموح بها في الشواطئ ، والتأكد على توفير المقررات التموينية والبترولية خلال أيام عيد الأضحى.

كما وجه اللواء محمود شعراوي، بتشكيل لجان بالمحافظات تضم ممثلين للري ومديرية الأمن للمرور على كافة المراسي والعائمات بأنواعها للوقوف على  التراخيص والسلامة الإنشائية. 
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