نظمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أول مؤتمر برلماني لحشد المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمقر نادي المعلمين.



وحضر المؤتمر، العديد من القيادات الحزبية وممهم الدكتورة صبورة السيد، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالجيزة، بجانب عدد من مرشحي حزب مستقبل وطن.



وقالت عطوة، إن المؤتمر هدف إلى حشد المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، وتوضيح أهمية المجلس وضرورة الحرص على المشاركة، بجانب استعراض خطوات الإدلاء بالصوت الانتخابي حتى لا يكون باطلا.



ونوهت النائبة: أكد المؤتمر دعم القائمة الوطنية الموحدة، التي انتهت إليها الأحزاب للمشاركة في الانتخابات بنظام القائمة، مؤكدة أن هذه القائمة راعت تمثيل جميع الأطراف وحصلت على التوافق الكامل.



وشددت: تم مراعاة جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية من تعقيم وكمامات والتزام بالعدد المسموح به في التجمعات.



وتحدث خلال المؤتمر عمر زايد، المرشح في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا أهمية المشاركة في الانتخابات للخروج بمجلس قوي يدعم الشعب والدولة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها.



فيما أكد أحمد قطب، المرشح في انتخابات مجلس الشيوخ، أن مجلس الشيوخ لديه العديد من الصلاحيات التي تؤكد ضرورة الحرص على المشاركة في اختيار عناصره.



كما أشار أحمد دياب، إلى توقعه مشاركة قوية خلال الانتخابات وخاصة من فئة النساء، منوها إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحرازية التي تضمن سلامة الناخبين.