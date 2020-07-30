AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

للمصريين والعرب.. استمرار التخفيضات على عروض الصوت والضوء حتى أغسطس المقبل

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:12 م
صدى البلد
Advertisements
علياء فوزي
 أعلنت شركة مصر للصوت والضوء التنمية السياحية التابعة للقابضة للسياحة احدى شركات قطاع الاعمال العام عن استمرار التخفيضات على تذاكر عروض الصوت والضوء باللغة العربية للمصريين والعرب.

  وذلك حتى نهاية اغسطس القادم وذلك بمناسبة عيد الاضحى المبارك و تنشيطا للسياحة الداخلية.

و أضافت الشركة أن سعر التذكرة العادية سيصبح  45 جنيها بدلا من 80 جنيها وسعر التذكرة vip سيكون 65 جنيها بدلا من 100 جنيه على ان تبدا العروض  باللغة العربية بمنطقتي الاهرامات وفيله في الساعة السابعة والنصف مساءا اما مناطق الكرنك وادفو و ابو سمبل الساعة السابعة مساء. 

 من جانبه قال محمد عبد العزيز رئيس الصوت والضوء ،إنه سيتم استمرار منح تخفيضات على عروض الصوت والضوء لاتاحة الفرصة للمصريين والعرب الترفية طوال ايام العيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول يوليو.. إعادة تشغيل عروض الصوت والضوء بمناطقها الخمسة

الصوت والضوء بمعابد الكرنك يستعد لاستقبال زواره بتخفيض 50%

ترشيحاتنا

رقم قياسي.. العامة للبترول تتخطى 62 ألف برميل يوميا ًلأول مرة

فى واقعة تورط أب بقتل طفله المعاق بالضرب حتى الموت.. أم الطفل: زوجى كان دائم العطف عليه ويحبه أكثر من شقيقيه

شوقي السعيد: أكره الأهلي وتعمدت إيذاء وليد سليمان في مباراة ..فيديو

إليسا تهنئ أحلام الشمسي بعيد الأضحى

لقاحات غير آمنة احذروها.. إعلامية كويتية توجه رسالة خطيرة لوزراء الصحة العرب

بريطانيا تسجل أعلى وفيات في أوروبا بكورونا

AdvertisementS

الصحة السعودية: لم نسجل أي حالات كورونا بين الحجيج حتى الآن

حقيقة صرف سلع غذائية بقيمة 200 جنيه من منافذ التموين

طقس أول يوم العيد.. حار رطب على القاهرة يصاحبه أمطار خفيفة ورياح محملة بالأتربة والعظمى 46 درجة

تحرش بفصل كامل ابتدائى.. الإدارية العليا تفصل مدرس بمنشأة القناطر فى الجيزة

تعرف على نسبة الزيادة في أسعار تذاكر القطارات الجديدة بدءا من اليوم

بعد توقف أكثر من 4 أشهر.. الكويت تعلن استئناف الرحلات الجوية

دعاء يوم عرفة لغير الحاج مكتوب .. يعتقك من النار ويوسع رزقك ويفرج كربك

شيشة في الصحراء وسلفي.. توقف الحركة المرورية على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا..صور

ممنوع الوقوف.. رفع أي سيارة على طريق الكورنيش بدءا من الغد

إزالة 6437 مخالفة بناء و 2721 مخالفة تعد على الأراضي خلال يوليو

ليس عن بُعد.. الإعلان عن نظام الدراسة الجديد في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل

رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. تعرف على سعر فستان نجوى كرم فى أحدث ظهور لها

بملابس صيفية.. زوجة خالد سليم تتألق على البحر

صور جديدة من حفل زفاف بطلة مسلسل نور