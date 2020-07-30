للمصريين والعرب.. استمرار التخفيضات على عروض الصوت والضوء حتى أغسطس المقبل

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء التنمية السياحية التابعة للقابضة للسياحة احدى شركات قطاع الاعمال العام عن استمرار التخفيضات على تذاكر عروض الصوت والضوء باللغة العربية للمصريين والعرب.





وذلك حتى نهاية اغسطس القادم وذلك بمناسبة عيد الاضحى المبارك و تنشيطا للسياحة الداخلية.





و أضافت الشركة أن سعر التذكرة العادية سيصبح 45 جنيها بدلا من 80 جنيها وسعر التذكرة vip سيكون 65 جنيها بدلا من 100 جنيه على ان تبدا العروض باللغة العربية بمنطقتي الاهرامات وفيله في الساعة السابعة والنصف مساءا اما مناطق الكرنك وادفو و ابو سمبل الساعة السابعة مساء.





من جانبه قال محمد عبد العزيز رئيس الصوت والضوء ،إنه سيتم استمرار منح تخفيضات على عروض الصوت والضوء لاتاحة الفرصة للمصريين والعرب الترفية طوال ايام العيد.