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محافظات

الفئات الأكثر احتياجاُ.. ذبح 40 عجلا وتوزيعها خلال عيد الأضحى في المنوفية

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:39 م
صدى البلد
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محمد أمين
 صرح إمام فوزى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنوفية أنه بالتنسيق مع جمعية الأورمان خصصت الجمعية ذبح وتوزيع عدد (40 ) رأس ماشية أضاحي كبيرة الوزن فوق الـ400 كجم خلال أيام عيد الأضحي المبارك.

 وذلك لتوزيعها علي الفئات الأكثر إحتياجًا والأسر الأكثر استحقاقًا والأرامل والمطلقات في مختلف مراكز وقري المحافظة.


وأوضح سيد الشوربجي مدير جمعية الأورمان بأن عملية الذبح ستتم بمجزر أشمون وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري للإشراف علي عمليات الذبح والتعبئة والتغليف بطرق صحية وآمنة وبحضور ممثلى جمعية الأورمان والإدارة الإجتماعية والجمعيات ،

كما تم التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي للإستعانة بقاعدة البيانات المسجلة وكشوف الإستحقاق المعدة من قبل الجمعيات لضمان وصول لحوم الأضحية لمستحقيها. 

هذا وقد أشاد محافظ المنوفية بأهمية جهود المجتمع المدني مثمنًا دور الجمعية و الأنشطة المجتمعية التي تقدمها ودورها الفعال في رفع المعاناة عن كاهل المواطن ، مؤكدا علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية والخيريه لدورها الفعال الذي يؤكد علي أهمية مؤسسات المجتمع المدني ودورها في خدمة المجتمع.
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