AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بدون وحدة صحية أو مركز شباب.. قرية كفر أبو رقبة في المنوفية خالية من جميع الخدمات

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:01 ص
محافظة المنوفية
محافظة المنوفية
Advertisements
محمد أمين
علي الرغم من التقدم الشامل الذي تشهده البلاد والخدمات التي تقدم في جميع أنحاء الجمهورية من خدمات الصرف الصحي والكهرباء والانترنت لمواكبة العصر والنهوض بالقري وتحسين مستوي المعيشة بها .

تحرير 109 محضر تمويني وحملات مكثفة للرقابة علي الأسواق بالمنوفية .

الا أن هناك قري مازالت في طي النسيان تفتقر إلى أقل الخدمات وأبسطها كحق شبابها في أن يكون لهم نادي رياضي يمارسون فيه الأنشطة أو كحق مرضاهم ليكون لهم مستشفي تكامل يتابعون فيها علاجهم وحالتهم المرضية .

ولذلك انتقلت صدي البلد لرصد معاناة وشكاوي أهالي قرية كفر ابو رقبة وتحدث معنا عبدالله عيسي قائلا القرية سقطت من حسابات المسؤولين والاجتماعيين فلم تعد علي خريطة الخدمات ولم تبقي في حساب الخدمات التي تقدم لها كبقية القري فمنذ زمن بعيد ونحن نعاني عدم وجود وحدة صحية أو مركز طبي بالقرية أسوة بالقري المجاورة خصوصا وأن القرية بعيدة كل البعد عن مركز أشمون التابعة له فإذا وقع ظرف طاريء ليلا لا ملجأ ولا سبيل لنا الا نقل المريض علي وجه السرعة للمستشفي العام بأشمون لتقديم الرعاية اللازمة له علاوة علي المسافة الكبيرة التي تتخطي ال15 كيلو متر بين القرية والمدينة .

وتحدث ايضا معنا حسام ايمن قائلا معظم القري المجاورة لديهم مركز شباب تمارس فيه الرياضة الا قريتنا وهذا من أحد أهم الأسباب علي انحراف الشباب فبدلا من لجوء الشاب لممارسة الرياضة يأخذ مسارا اخر كالتدخين أو ما شابه ذلك ويساعده علي ذلك عدم توافر اقل الامكانيات له وهي تواجد مركز شباب يمارس فيه الرياضة .

وتحدث أيضا الحاج فتحي بدوي أحد كبير العائلات بالقرية قائلا عدم تواجد وحدة صحية في القرية أمر غير مقبول نهائي لان القرية عدد سكانها في تزايد مستمر ولا بد من وجود وحدة صحية لتقديم الخدمات الطبية لهم ورعاية الأطفال ، مضيفا المسافة بين القرية والمدينة كبيرة للغاية وبعد اذان المغرب يكون شبه مستحيل الانتقال للمدينة إلا لمن يمتلك سيارة خاصة فوقوع أمر أمر طاريء ليلا لأحد الأفراد وحاجته للمستشفي تضطرنا لنقله للمستشفي العام في المدينة والأمر سيختلف كثيرا في حالة وجود وحدة صحية بالقرية .

ويتوجه أهالي قرية كفر ابو رقبة بأشمون للمسؤولين لتوفير الخدمات لهم حتي يكونوا مثل القري المجاورة مع الفارق الكبير في الامكانيات والخدمات المقدمة .واضافوا أنهم قدموا طلبا موقعا عليه كثير من أبناء القرية لانشاء وحدة صحية ومركز شباب كل في اختصاصه .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

د.هادى التونسي يكتب: ماذا يعني أن تعيش في قرية أوروبية؟

محول الكهرباء المتهالك يهدد حياة مواطني كفر أبو رقبة في أشمون.. شاهد

القبض على 6 هاربين من أحكام قضائية في حملة مكبرة بالمنوفية

ترشيحاتنا

عودة 36 ألف معلم.. تحرك عاجل من البرلمان بشأن العقود المؤقتة للمعلمين

أخبار التوك شو.. أحمد موسى باكيا: كنت مصابا بـ فيروس سي.. الحكومة تحذر من التهاون في إجراءات مواجهة كورونا.. الإعلان عن توفر لقاح واقٍ من كورونا بمشاركة مصرية قريبا

أسعار الذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

الأعمال المستحبة يوم عرفة

وزير الإسكان يُصدر 41 قرارًا إداريًا لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالمدن الجديدة

موعد صلاة عيد الأضحى في مصر 2020 .. تعرف عليه بالدقيقة أيا كانت مدينتك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. تعرف على سعر فستان نجوى كرم فى أحدث ظهور لها

بملابس صيفية.. زوجة خالد سليم تتألق على البحر

صور جديدة من حفل زفاف بطلة مسلسل نور