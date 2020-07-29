سهلوا الاستيلاء على المال العام.. تفاصيل إحالة موظفي الأملاك بالمنوفية للنيابة

واقعة مؤسفة شهدتها محافظة المنوفية اليوم الأربعاء، حيث تخلي بعض الموظفين عن ضمائرهم وباعوها بثمن زهيد وأقدموا علي خيانة الأمانة التي بين يديهم وتضييع أصول الدولة واملاكها بالتزوير.

















بدأت الواقعة بتلقي محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون مذكرة من الشؤون القانونية بالمحافظة تفيد تورط بعض الموظفين بإدارة أملاك الدولة بالتلاعب والتزوير حيث أرسلوا خطابا لمديرية المساحة بشأن قطعة أرض مملوكة للدولة بمعلومات مغلوطة وغير صحيحة مما يسهل الاستيلاء علي اراضي الدولة وبمتابعة الموضوع تم التوصل لصحة المذكرة ليامر علي الفور محافظ المنوفية بإحالة المتورطين للنيابة العامة.









وحسب بيان، الأربعاء، أحيل المختصون بإدارة أملاك المنوفية التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلي النيابة العامة لقيامهم بإرسال خطاب بالمخالفة للقانون لمديرية المساحة بشأن قطعة أرض أملاك دولة مقام عليها محطة صرف صحي بناحية قويسنا ومتضمن بيانات مخالفة للحقيقة، ما يساعد في تسهيل الاستيلاء علي المال العام وتزييف الحقائق.









جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام عقب ورود مذكرة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بهذا الأمر.







