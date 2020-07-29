AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

سهلوا الاستيلاء على المال العام.. تفاصيل إحالة موظفي الأملاك بالمنوفية للنيابة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:17 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون
Advertisements
محمد أمين
واقعة مؤسفة شهدتها محافظة المنوفية اليوم الأربعاء، حيث تخلي بعض الموظفين عن ضمائرهم وباعوها بثمن زهيد وأقدموا علي خيانة الأمانة التي بين يديهم وتضييع أصول الدولة واملاكها بالتزوير.




 بدأت الواقعة بتلقي محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون مذكرة من الشؤون القانونية بالمحافظة تفيد تورط بعض الموظفين بإدارة أملاك الدولة بالتلاعب والتزوير حيث أرسلوا خطابا لمديرية المساحة بشأن قطعة أرض مملوكة للدولة بمعلومات مغلوطة وغير صحيحة مما يسهل الاستيلاء علي اراضي الدولة وبمتابعة الموضوع تم التوصل لصحة المذكرة ليامر علي الفور محافظ المنوفية بإحالة المتورطين للنيابة العامة.


وحسب بيان، الأربعاء، أحيل المختصون بإدارة أملاك المنوفية التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلي النيابة العامة لقيامهم بإرسال خطاب بالمخالفة للقانون لمديرية المساحة بشأن قطعة أرض أملاك دولة مقام عليها محطة صرف صحي بناحية قويسنا ومتضمن بيانات مخالفة للحقيقة، ما يساعد في تسهيل الاستيلاء علي المال العام وتزييف الحقائق.


جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام عقب ورود مذكرة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بهذا الأمر.


من جانبه أكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدى بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظًا على حقوق المواطنين، مشددا على تطبيق القانون .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحالة عدد من المسئولين بالحملة الميكانيكية وقسم المشتريات ببركة السبع للنيابة العامة.. والمحافظ: مستمرون في مكافحة الفساد بشتى صوره

لإصدارهم ترخيص لبرج مخالف.. محافظ المنوفية يحيل مسئولي الإدارة الهندسية بشبين الكوم للنيابة

نهب مال عام وتضييع أراضي دولة.. إحالة قيادات إدارة الأملاك بالمنوفية إلى النيابة

ترشيحاتنا

أكبر من أزمة سد النهضة.. وزير الرى السابق لـ صدى البلد: استثمار تريليون جنيه فى معالجة المياه خطة مستقبلية لمواجهة الزيادة السكانية

رئيس الوزراء: الاستمرار في غلق الشواطئ والمتنزهات العامة

قصة 3 رجال حكموا مصر شهرين بعد وفاة الملك فؤاد.. صور نادرة

الزمالك: الكتائب الإلكترونية لـ الخطيب وراء أزمة تصريحات فاروق جعفر..فيديو

كارتيرون يوافق على رحيل أوناجم من الزمالك

بسبب المشاهد الجريئة.. شيرين تهاجم يوسف الشريف

AdvertisementS

خروج قطار عن مساره في أريزونا الأمريكية واشتعال النيران بعرباته.. فيديو وصور

القصة الكاملة لأزمة حنان شوقى.. الفنانة تستغيث بالرئيس السيسي.. وأشرف زكى يرد بقوة

بعد رسالتها إلى الرئيس السيسى.. أشرف زكى يرد بقوة على حنان شوقى

دعاء يوم التروية مستجاب ويفرج الهم

تزامنا مع قدوم عيد الأضحى المبارك.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن كورونا

الطفلة المعجزة 4 سنوات.. أصغر حافظة للقرآن وصاحبة مبادرة اسألني عن جيش مصر: نفسي أقابل الرئيس.. شاهد

حبس مجدي عبدالغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه في قضية الميراث

بشرط إعادة تقييم السعر.. الحكومة توافق على تحديد آليات التعامل على الأراضي السابق تخصيصها لشركات الاستثمار

شوبير لـ فاروق جعفر: آسفين يا كابتن.. وإيه علاقة بطولات الزمالك ورئيسه بتصريحاتك؟

تعرف على مواعيد واتجاهات القطارات التي سيتم رفع أسعارها من غد الخميس

تعرف على أسعار التذاكر الجديدة للقطارات المكيفة

استياء في الأهلي بسبب تقليص صلاحيات سيد عبدالحفيظ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الورود الأنيقة.. أمل حجازي تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

شاهد| قوات الشرطة المؤمّنة لاحتفالات المواطنين بعيد الاضحى

طريقة عمل سلطة مفورة التونسية