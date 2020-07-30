برلماني: السيسي أثبت رؤيته الثاقبة تجاه القضايا الإقليمية والدولية

تقدم النائب مصطفى الجندى، رئيس تجمع برلمانات شمال أفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الأفريقي، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى العظيم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.











وقال "الجندى": "إننى أجد لزاما على أن أتقدم بتحية قلبية للقائد الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يقود سفينة الوطن بكل كفاءة واقتدار رغم الأمواج العاتية والظروف العالمية الصعبة التى تواجه العالم كله وليس مصر وحدها بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا".









وأضاف النائب مصطفى الجندى أن "الرئيس السيسى أكد للرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والحزبية والشعبية أن رؤيته كانت ثاقبة تجاه جميع القضايا الإقليمية الدولية، ويكفينا نحن المصريين شرفا الرئيس أن مصر أصبح لها مكانة عالمية مرموقة وأصبح لها كلمتها المسموعة عالميا وأصبح لها دورها التاريخى والمحورى تجاه جميع القضايا الإقليمية والأفريقية والعرب والدولية، فكل التحية والاحترام والتقدير لسيادتكم وسنظل جميعا نقف خلف سياساتكم الحكيمة صفا واحدا لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية".