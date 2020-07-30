أخبار التوك شو.. الأرصاد تحذر من السفر فى تلك الأوقات..وتعرف على أفضل أوقات الدعاء يوم عرفة..وغرامة 5 آلاف جنيه للذبح خارج المجازر..فيديو

تناولت برامج التوك شو خلال اليوم، الخميس العديد من اللقاءات والقضايا المهمة ونستعرض أبرزها فى السطور التالية....

















قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشون الإسلامية، إن الأضحية تقسم لثلاث أقسام أولهما لأهل البيت ، والثانى للفقراء أما الجزء الثالث للأقارب .





وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية استضافته ببرنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الثواب لجزء الأضاحى الخاص بالفقراء والأقارب وصلة الأرحام يشير بدوره للثواب الأعظم من ذبح الأضحية .

















قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المجازر مفتوحة على مدار الساعة للمواطنين وسيتم توقيع مخالفات وغرامات تصل إلى 5 آلاف، لافتًا إلى أن هناك لجان ستمر لمتابعة عمليات الذبح خارج المجازر وسيتم عمل محضر تلوث بيئة لكل من يخالف اجراءات الذبح داخل المجازر.

















قال رئيس هيئة السكة الحديد، المهندس أشرف رسلان، إنه سيتم تشغيل 38 قطارا جديدا بدءًامن اليوم، الخميس، على شبكة القطارات بجمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن جودة الخدمة المقدمة للركاب مرتفعة فى القطارات الجديدة، منوهًا إلى أن خطة تشغيل القطارات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بدأت منذ 25 يوليو الجارى.

















قال محمود شاهين، إن مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للارصاد الجوية، إن طقس العيد سيكون مشابه للايام الماضية مع ارتفاع طفيف لدرجة الحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، مما يشعر المواطنين بحرارة الطقس، لافتًا إلى أن الظواهر الجوية الموجودة خلال فترة العيد ستكون الشبورة المائية والتى ستبدأ من 3 فجرًا وحتى الساعة 7 صباحًا.





















قال الداعية الاسلامي شريف شحاتة، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد وقت معين للدعاء فيه فى يوم عرفة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال " خير الدعاء دعاء يوم عرفة".













أكد أحمد محمد الزايد، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين، على توافر جميع السلع الأساسية والضرورية والاستراتيجية التي يحتاجها المواطن المصري، حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق، وجرى طرح كميات كبيرة من السلع.





















عرضت فضائية صدى البلد لقطات حية لحجاج بيت الله الحرام من خطبة عرفة من مسجد نمرة ..





وقال إمام الخطبة أن الله دعا عباده فى كتابه العزيز " ادعوني استجب لكم وأيضأ وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان " .





وطالب إمام الخطبة بالدعاء لله بتضرع وإخلاص وأنتم موقنون بالإجابة وأمموا على دعائ وعلى دعاء غيركم " ، وقولوا " اللهم ارفع الوباء واشف المرضى ، ومكن الباحثين بمجال الأمراض والطب من اكتشاف لقاحات الأدوية ، اللهم أسرف على عبادة نعمك وازرع المحبة والألفة بينهم على البر والتقوى وانشر اللهم الأمن والاستقرار .