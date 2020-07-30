للمرة الثانية.. إليسا تقدم المرأة الخائنة في ألبوماتها

ساعات تفصلنا عن طرح ألبوم اليسا الجديد " صاحبة رأي" الذي يسجل الـ12 في مشوارها الفني، والمقرر طرحه في الأول من شهر أغسطس بالتزامن مع عيد الاضحى المبارك.
وتقدم إليسا في ألبومها الجديد المنتظر اغنية بعنوان " الوفى" تتحدث فيها عن الخيانة بين الأحبة وأن كل شخص يخان أو يخون.
وتقول كلمات الأغنية : ع قد ما انت وفي ع قد ما انت خاين متل اللي عم يقطع نفس تا يشوف اذا بيّضاين لو قد ما اوفيا كنا // بيضل في ناس بتعجبنا // ما حدا يعمل فيه ملاك // كلنا خنّا و إنخنّا".
وهذه المرة الثانية التي تتناول فيها اليسا الخيانة بجرأة بعد اغنية " على المخفي" في ألبومها الى كل اللي بيحبوني الذي طرح في صيف 2018.