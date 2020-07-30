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فن

للمرة الثانية.. إليسا تقدم المرأة الخائنة في ألبوماتها

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:08 م
اليسا
اليسا
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شروق ابراهيم
ساعات تفصلنا عن طرح ألبوم اليسا الجديد " صاحبة رأي" الذي يسجل الـ12 في مشوارها الفني، والمقرر طرحه في الأول من شهر أغسطس بالتزامن مع عيد الاضحى المبارك. 

وتقدم إليسا في ألبومها الجديد المنتظر اغنية بعنوان " الوفى" تتحدث فيها عن الخيانة بين الأحبة وأن كل شخص يخان أو يخون. 


وتقول كلمات الأغنية : ع قد ما انت وفي ع قد ما انت خاين متل اللي عم يقطع نفس تا يشوف اذا بيّضاين  لو قد ما اوفيا كنا //  بيضل في ناس بتعجبنا // ما حدا يعمل فيه ملاك // كلنا خنّا و إنخنّا".

وهذه المرة الثانية التي تتناول فيها اليسا الخيانة بجرأة بعد اغنية " على المخفي" في ألبومها الى كل اللي بيحبوني الذي طرح في صيف 2018.
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