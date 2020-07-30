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تعليم

تنسيق العام الجامعي 2020/2021.. مصروفات كليات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:09 م
كليات جامعة أكتوبر
كليات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب:
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نهلة الشربيني

وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة على الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة.


وبلغت نسبة الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات 95% للطب البشرى و90% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.

وننشر مصروفات كليات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب:


مصاريف كلية طب الأسنان 155 ألف جنيه 
مصاريف كلية الصيدلة 155 ألفا
مصاريف كلية التكنولوجيا الحيوية الرسوم الدراسية 117 ألفا
مصاريف كلية الهندسة الرسوم الدراسية 90 ألفا
مصاريف كلية علوم الإدارة الرسوم الدراسية 82 ألفا 
مصاريف كلية الإعلام الرسوم الدراسية 82 ألفا
مصاريف كلية الفنون والتصميم الرسوم الدراسية 90 ألفا
مصاريف كلية اللغات الرسوم الدراسية 60 ألفا
مصاريف كلية علوم الكمبيوتر الرسوم الدراسية 70 ألفا


وعقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا الاثنين الماضي، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د.صديق عبدالسلام الأمين العام للمجلس، ورؤساء الجامعات.

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