تنسيق العام الجامعي 2020/2021.. مصروفات كليات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة على الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة.





وبلغت نسبة الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات 95% للطب البشرى و90% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.





وننشر مصروفات كليات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب:







مصاريف كلية طب الأسنان 155 ألف جنيه

مصاريف كلية الصيدلة 155 ألفا

مصاريف كلية التكنولوجيا الحيوية الرسوم الدراسية 117 ألفا

مصاريف كلية الهندسة الرسوم الدراسية 90 ألفا

مصاريف كلية علوم الإدارة الرسوم الدراسية 82 ألفا

مصاريف كلية الإعلام الرسوم الدراسية 82 ألفا

مصاريف كلية الفنون والتصميم الرسوم الدراسية 90 ألفا

مصاريف كلية اللغات الرسوم الدراسية 60 ألفا

مصاريف كلية علوم الكمبيوتر الرسوم الدراسية 70 ألفا





وعقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا الاثنين الماضي، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د.صديق عبدالسلام الأمين العام للمجلس، ورؤساء الجامعات.

