أخبار الفن| حقيقة هجوم ياسمين رئيس على فتاة التيك توك حنين حسام .. النجوم يهنئون الجمهور بعيد الأضحى المبارك

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:











حرص عدد كبير من نجوم الفن، على تهنأة الجمهور بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، نستعرض أبرزهم من خلال التقرير التالي:









عبّرت الفنانة ياسمين رئيس، عن إستيائها الشديد من تحريف رأيها في قضية فتاة التيك توك "حنين حسام"، وذلك بعد تداول أخبار تفيد مهاجمتها له وهو الأمر الذي نفته الفنانة.













طرحت الفنانة إليسا برومو أغنيتها الجديدة "عظيمة"، وهي أغنية ضمن أغاني ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "صاحبة رأي".













تصدر فيلم "صاحب المقام" مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك تزامنًا مع عرضه على منصات شاهد الألكترونية اليوم الخميس، قبل عرضه في السينمات.









حققت أغنية "صاحبة رأي" للفنانة إليسا، نجاحا كبيرا، و إقتربت من كسر حاجز 2 مليون مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على موقع "اليوتيوب".







