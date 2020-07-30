نجوم الفن يهنئون الجمهور بعيد الأضحى المبارك

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على تهنئة الجمهور بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





عمرو دياب

هنأ النجم عمرو دياب الأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك، من خلال تغريدة بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر". وغرد الهضبة قائلا: "كل سنة وكل أيامنا سعادة وحلوة، عيد أضحى مبارك علينا".

وطرح عمرو دياب أمس كليب أغنية "يا بلدنا الحلوة" التي تصدرت منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات قليلة من طرحها.

الكليب من إخراج طارق العريان، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور.







تامر حسني





قال الفنان تامر حسني، من خلال صفحته الرسمية على "الفيسبوك" :" في وقفة عرفات ، في هذا اليوم المبارك العظيم احب ادعيلكم كلكم اللي متابعني واللي مش متابعني لكل حد محتاج الدعاء يارب الدعاء دا يوصله ربنا يفرح قلبك و ينصرك و تحقق احلامك كلها و يرزقك ربنا من اجمل ابواب رزقه الواسع و اللي بيحب حد ربنا يجمعه بيه ويبقى من نصيبه واللي نفسه في شغل معين ربنا يبعتهوله".





وتابع قائلًا: "واللي نفسه يكبر في شغله ربنا يعلي مراتبه و يكبر و اللي نفسه ينجح في الدراسه ربنا ينجحه بأعلى الدرجات و يشفي كل مريض اللهم آمين اللي نفسه يتوب عن شيء معين ربنا يغفرلك كل ذنوبك و يبدلهالك حسنات و يصبرك و يقويك و اي حد متخيل ان ذنوبه كترت ينوي حالًا انه يفتح صفحه جديده مع ربنا و ربنا غفور و رحيم و تواب و بيحب التوابين يلا ندعي كلنا لبعض يلا نمسك موبايلاتنا و نطلع اسماء ناس ناسينهم و ندعيلهم في ظهرهم من قلوبنا لعل الدعاء يعودلك انت عشر اضعاف .. كل سنه و انتوا راضيين و منصورين و طيبين"





إليسا

حرصت الفنانة إليسا، على تهنئة الجمهور بعيد الأضحى من خلال حسابها الرسمي على "تويتر" قائلة :" أضحى مبارك للجميع. بتمنى تعيشو هالعيد بكل فرح وطمأنينة ويحمل معو كل السلام والأمل لكل الدول العربية بهالظروف الصعبة اللي عم نعيشها كلنا. الله يحمي الجميع".

يذكر أن طرحت إليسا، مؤخرًا أغنية "صاحبة رأي" والتي حققت نجاح كبير جدًا، فور طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".

أغنية "صاحبة رأي" كلمات: أسامة مصطفى، وألحان: سامر أبو طالب، وتوزيع موسيقي: هادي شرارة، وهندسة صوت وميكس: ايلي بربر.



نور اللبنانية





هنأت الفنانة اللبنانية نور جمهورها بحلول عيد الاضحى من خلال فيديو نشرته بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت نور في الفيديو وهي في حديقة ومتردية تي شيرت أخضر بدون مكياج في إطلالة اعتمدت على البساطة والبهجة.

وقالت نور في الفيديو: "كل سنة وانتو طيبين أضحى مبارك عليكم ".

وأحدث عمال نور مسلسل البرنس الذي عرض في المارثون الرمضاني الماضي ، مع محمد رمضان والمخرج محمد سامي.







أحمد مكي





نشر الفنان أحمد مكي صورة جديدة له وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق أحمد مكي على الصورة قائلا: "كل سنه وانتم طيبيييييين ...عيد سعيد عليكم ان شاء الله".









سوسن بدر



