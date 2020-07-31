أقصى قدر من الكفاءة.. ماكلارين تخفف وزن سياراتها الهجينة مستقبلا لهذا السبب

قال مايك فليويت ، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين أوتوموتيف ، أن الشركة تتابع فلسفتها الهندسية المتمثلة في تقليل وزن السيارة لتعزيز الديناميكيات وتحسين أداءها وكفاءة مجموعتها من السيارات الخارقة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين أوتوموتيف فى تصريحات صحفية له ان ماكلارين تعتقد أن هذا الدافع المستمر لخفض الوزن سيضع الشركة في أفضل وضع ممكن لإدخال تطورات مجموعة نقل الحركة مثل التهجين والكهرباء.

وأوضح مايك إن تقليل وزن السيارة هو في صميم استراتيجيتنا للأجيال القادمة من سيارات ماكلارين الخارقة ، كما صرنا رائدين بالفعل وملتزمون بمواصلة خفض الوزن من أجل أن نكون في أفضل وضع ممكن لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والأداء للنماذج الهجينة التي سيتم تقديمها بحلول عام 2025 .

وتابع مايك إن كتلة السيارة هي عدو الأداء سواء كانت السيارة مزودة بمحرك احتراق داخلي تقليدي أو مجموعة نقل الحركة الكهربائية بالكامل ، لذا فإن الفوز بسباق الوزن هو أولوية مطلقة بالنسبة لنا ، وهذا أحد الأسباب التي جعلت ماكلارين أوتوموتيف تستثمر بشكل كبير في تقنية ماكلارين كومبوسيتس .

كما سيتم الالتزام بتقليل الوزن مع إطلاق الإصدار المحدود 765LT ماكلارين الخارقة ، والذي يتميز بوزن DIN أخف وزنًا 80 كجم من طراز 720S الذي يعتمد عليه ، ليبلغ إجمالي الوزن الجاف 1،229 كجم. نظرًا لأن 765LT تشارك هيكل Monocage II من ألياف الكربون مع 720S ، فإن تقليل وزن السيارة يمثل تحديًا لفريق تطوير السيارة.