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محافظات

بيطري الوادي الجديد: ضبط أسماك غير صالحة.. وتشديد الرقابة على المجازر

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:51 م
ضبط كمية من الاسماك
ضبط كمية من الاسماك
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منصور ابوالعلمين
أعلنت مديرية الطب البيطري بــ الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن تنفيذ حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق ومنتجات اللحوم ، والتى أسفرت عن ضبط كميات من الأسماك غير الصالحة للاستخدام الآدمى ضمن جهود المديرية لضبط الأسواق والرقابة على بيع منتجات اللحوم فى أيام عيد الأضحى المبارك.



وقال الدكتور ناجى عوض مدير عام مديرية الطب البيطرى، أن المديرية تنفذ حملات مستمرة على منافذ بيع اللحوم والاسماك طوال أيام العيد، لضمان احكام الرقابة على ما يتم بيعه من منتجات للمواطنين ويتم ضبط أية مخالفات واحالتها لجهات التحقيق .



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وكان الدكتور علاء خليل، مدير إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أعلن عن تجهيز 14 مجزر ذبح على مستوى المحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.


وأضاف خليل، أن المديرية قامت بتجهيز المجاز ونقاط الذبح وصيانتها بالكامل، حيث سيجري فتحها بالكامل مجانًا أمام المواطنين بداية من الساعة السادسة صباحا أول أيام العيد وحتى آخر يوم.


وأوضح خليل، إجراء صيانة كاملة لكل النقاط والمجازر لتهيئتها أمام المواطنين، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، بهدف القضاء على التلوث البيئي وحث المواطنين على التخلص الآمن من مخلفات الاضاحي وعدم القائها في الشارع خاصة إن الدماء والمخلفات تتسبب في انتشار الأمراض، كذلك توقيع الكشف البيطري على الأضحية قبل وبعد ذبحها للتأكد من خلوها من الأمراض للحفاظ على سلامة المواطنين.



وأشار خليل، إلى أن هناك خطوطا ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين بالمديرية، كما أن جميع المجازر ونقاط الذبح مجهزة بأطباء ذوي كفاءة وخبرة سيقومون بتقديم جميع الخدمات للمواطنين مجانا خلال أيام العيد.
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