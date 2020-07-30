عودة الدوري| مهمة صعبة لـ الزمالك لاسترجاع مركز الوصافة وضمان المشاركة الإفريقية

يعود الدورى المصرى للحياة من جديد بعد فترة من التوقف الطويلة بسبب انتشار فيروس كورونا، فى دول العالم المختلفة، وتوقف المسابقات حتى يتم السيطرة على الموقف.









أسبوع فقط يفصلنا عن أولى مباريات الدورى بعد العودة، والتى تجمع بين فريق الزمالك والمصرى البورسعيدى فى مباراة مؤجلة بينهم من الجولة ال١٤، على ستاد الجيش ببرج العرب فى تمام الثامنة مسًاء، يوم الخميس المقبل.









ويدخل الزمالك المباراة، وهو فى المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد ٣١ نقطة، بينما يحتل المصرى المركز العاشر برصيد ٢٠ نقطة.













وأنهى الزمالك الدور الأول من مسابقة الدورى، باحتلاله المركز الرابع برصيد ٣١ نقطة من ١٦ مباراة، بعدما حقق الفوز فى ٩ مباريات، وتعادل فى ٤، وتعرض للهزيمة فى ٣ مباريات، بالأضافة لعقوبة خصم الثلاث نقاط التى ستوقع عليه بنهاية الدورى بعد انسحابه من مباراة الأهلى.









وتأمل جماهير القلعة البيضاء فى تحسين الفريق لترتيبه بالجدول، وحسم مركز الوصافة فى نهاية الدورى، حتى يتمكن الزمالك من المشاركة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا بالنسخة المقبلة.













ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، صعوبة موقف الزمالك ببطولة الدورى وإسترجاع مركز الوصافة حتى يضمن المشاركة الأفريقية، على النحو التالى:-













أولًا.. ١٨ نقطة تبعد الأهلى عن الزمالك بالدورى









يبتعد النادى الأهلى بصدارة جدول ترتيب الدورى المصرى، عن نادى الزمالك بــ ١٨ نقطة كاملة، ومن الصعب أن يفقد الفريق الأحمر عدد نقاط كبير فى ظل تقديم الفريق قبل فترة التوقف أداء أكثر من رائع، وظهوره أيضًا فى المباريات الودية بمستوى متميز.









ليفقد الزمالك بذلك الأمل فى المنافسة على لقب البطولة، ويقرر التركيز على حسم المركز الثانى حتى يضمن المشاركة فى نسخة دورى أبطال افريقيا المقبلة.













ثانيًا.. منافسون أقوياء للزمالك على مركز الوضافة













إذا نجح الزمالك فى تحسين مركزه بجدول ترتيب الدورى المصرى، وإسترجع المركز الثانى، فسيكون بعض منافسة شرسة وقوية بينه وبين فريق المقاولون العرب ثانى الترتيب حتى الأن برصيد ٣٣ نقطة من ١٨ مباراة، وبيراميدز ثالث الترتيب برصيد ٣٢ نقطة.









فعلى الورق النقاط قريبة جدا بين الثلاث فرق، وجميعهم لديه الدوافع والطموحات لحسم مركز الوصافة.









ثالثًا.. ضرورة عدم فقدان الزمالك لأى نقاط بالدور الثانى













إذا أراد الزمالك المنافسة وحسم مركز الوصافة ببطولة الدورى، عليه عدم فقدان أى نقاط جديدة بعد إستئناف المسابقة.













فالزمالك فقد خلال الدور الأول من البطولة، ١٦ نقطة، متضمنها عقوبة خصم ثلاث نقاط لإنسحاب الفريق من مباراته أمام الأهلى، وهو عدد نقاط كبير يفقدها فريق كبير مثل نادى الزمالك.