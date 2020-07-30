عودة الدوري| مهمة صعبة لـ الزمالك لاسترجاع مركز الوصافة وضمان المشاركة الإفريقية

يعود الدورى المصرى للحياة من جديد بعد فترة من التوقف الطويلة بسبب انتشار فيروس كورونا، فى دول العالم المختلفة، وتوقف المسابقات حتى يتم السيطرة على الموقف.
أسبوع فقط يفصلنا عن أولى مباريات الدورى بعد العودة، والتى تجمع بين فريق الزمالك والمصرى البورسعيدى فى مباراة مؤجلة بينهم من الجولة ال١٤، على ستاد الجيش ببرج العرب فى تمام الثامنة مسًاء، يوم الخميس المقبل.
ويدخل الزمالك المباراة، وهو فى المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد ٣١ نقطة، بينما يحتل المصرى المركز العاشر برصيد ٢٠ نقطة.
وأنهى الزمالك الدور الأول من مسابقة الدورى، باحتلاله المركز الرابع برصيد ٣١ نقطة من ١٦ مباراة، بعدما حقق الفوز فى ٩ مباريات، وتعادل فى ٤، وتعرض للهزيمة فى ٣ مباريات، بالأضافة لعقوبة خصم الثلاث نقاط التى ستوقع عليه بنهاية الدورى بعد انسحابه من مباراة الأهلى.
وتأمل جماهير القلعة البيضاء فى تحسين الفريق لترتيبه بالجدول، وحسم مركز الوصافة فى نهاية الدورى، حتى يتمكن الزمالك من المشاركة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا بالنسخة المقبلة.
ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، صعوبة موقف الزمالك ببطولة الدورى وإسترجاع مركز الوصافة حتى يضمن المشاركة الأفريقية، على النحو التالى:-
أولًا.. ١٨ نقطة تبعد الأهلى عن الزمالك بالدورى
يبتعد النادى الأهلى بصدارة جدول ترتيب الدورى المصرى، عن نادى الزمالك بــ ١٨ نقطة كاملة، ومن الصعب أن يفقد الفريق الأحمر عدد نقاط كبير فى ظل تقديم الفريق قبل فترة التوقف أداء أكثر من رائع، وظهوره أيضًا فى المباريات الودية بمستوى متميز.
ليفقد الزمالك بذلك الأمل فى المنافسة على لقب البطولة، ويقرر التركيز على حسم المركز الثانى حتى يضمن المشاركة فى نسخة دورى أبطال افريقيا المقبلة.
ثانيًا.. منافسون أقوياء للزمالك على مركز الوضافة
إذا نجح الزمالك فى تحسين مركزه بجدول ترتيب الدورى المصرى، وإسترجع المركز الثانى، فسيكون بعض منافسة شرسة وقوية بينه وبين فريق المقاولون العرب ثانى الترتيب حتى الأن برصيد ٣٣ نقطة من ١٨ مباراة، وبيراميدز ثالث الترتيب برصيد ٣٢ نقطة.
فعلى الورق النقاط قريبة جدا بين الثلاث فرق، وجميعهم لديه الدوافع والطموحات لحسم مركز الوصافة.
ثالثًا.. ضرورة عدم فقدان الزمالك لأى نقاط بالدور الثانى
إذا أراد الزمالك المنافسة وحسم مركز الوصافة ببطولة الدورى، عليه عدم فقدان أى نقاط جديدة بعد إستئناف المسابقة.
فالزمالك فقد خلال الدور الأول من البطولة، ١٦ نقطة، متضمنها عقوبة خصم ثلاث نقاط لإنسحاب الفريق من مباراته أمام الأهلى، وهو عدد نقاط كبير يفقدها فريق كبير مثل نادى الزمالك.