في عيد الاضحي.. 3 إرشادات من الصحة عند الذبح

أعلنت وزارة
الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، عن ثلاثة ارشادات مهمة عند ذبح الأضاحي
وتوزيع لحومها.
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كورونا
وجاءت
الإرشادات التي نشرتها وزارة الصحة كالتالي:
فكر في
الاستعانة بالمؤسسات المركزية لتجنب التكدس.
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الفريق الطبي
حدد أحد
أفراد الاسرة ليكون مسؤولا عن القيام بالذبح.
الالتزام بالتباعد البدني وغسل اليدين بطريقة سليمة وعلى مدار عملية الذبح ( التجميع والتعبئة والتخزين والتوزيع).