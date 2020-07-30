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أخبار البلد

في عيد الاضحي.. 3 إرشادات من الصحة عند الذبح

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:30 م
صدى البلد
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محمد غالي

أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، عن ثلاثة ارشادات مهمة عند ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها.


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وجاءت الإرشادات التي نشرتها وزارة الصحة كالتالي:


فكر في الاستعانة بالمؤسسات المركزية لتجنب التكدس.

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حدد أحد أفراد الاسرة ليكون مسؤولا عن القيام بالذبح.


الالتزام بالتباعد البدني وغسل اليدين بطريقة سليمة وعلى مدار عملية الذبح ( التجميع والتعبئة والتخزين والتوزيع).

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