برلماني: الرئيس السيسي أحدث إصلاحا ماليا واقتصاديا غير مسبوق

هنأ المهندس معتز محمد محمود عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والاستقرار في مصر.





وكتب في نص التهنئة للرئيس: معكم سيادة الرئيس نشاهد إعادة بناء الوطن وتعميره، وإقامة مشاريع عملاقة وتوفير فرص عمل للشباب بعشرات الآلاف من فرص العمل والتقدم للأمام وتجاوز مشكلات الماضي وعمل اصلاح مالي واقتصادي غير مسبوق.. معكم سيادة الرئيس مصر في آمان واستقرار.





وقال محمود، إن آلاف المشاريع الجديدة والضخمة تشهد ببناء مصر من جديد. فهناك تطوير وعمل على كل الجبهات وهناك رؤية وطنية للتنمية. كما أن هناك إحاطة تامة بالتحديات التي تواجهها مصر في شتى الميادين، وبالخصوص من جهة الإرهابيين والأتراك في ليبيا.





مضيفا أن المصريين جميعهم على ثقة في آداء الرئيس ووطنيته وطريقة معالجته للأمور.