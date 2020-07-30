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فن

ماجد المصري ينتهي من تصوير 20% بـ الوجه الآخر

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:53 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
يواصل ماجد المصري تصوير دوره في مسلسل " الوجه الآخر " المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني 2021.



وقال ماجد المصري، لـ صدي البلد: "حصلت علي اجازة بمناسبة عيد الأضحي وسوف أعود بداية الأسبوع المقبل حيث انتهيت من تصوير 20% من المشاهد".


مسلسل "الوجه الأخر" من إنتاج شركة سينرجى وقصة ماجد المصرى، وسيناريو وحوار، فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش.


ويناقش ماجد المصرى فى المسلسل، قضية مهمة فى المجتمع، وهو صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.



مسلسل "الوجه الآخر" يعد ثانى بطولات ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.
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