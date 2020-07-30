ماجد المصري ينتهي من تصوير 20% بـ الوجه الآخر

يواصل ماجد المصري تصوير دوره في مسلسل " الوجه الآخر " المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني 2021.













وقال ماجد المصري، لـ صدي البلد: "حصلت علي اجازة بمناسبة عيد الأضحي وسوف أعود بداية الأسبوع المقبل حيث انتهيت من تصوير 20% من المشاهد".









مسلسل "الوجه الأخر" من إنتاج شركة سينرجى وقصة ماجد المصرى، وسيناريو وحوار، فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش.









ويناقش ماجد المصرى فى المسلسل، قضية مهمة فى المجتمع، وهو صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.











