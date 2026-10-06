أصحاب البالطو الأبيض في ذكرى النصر.. 17 طبيبًا شهيدا في حرب أكتوبر

تقدمت نقابة أطباء مصر بخالص التهنئة إلى الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدة أن هذه الذكرى الوطنية ستظل رمزًا للفخر والعزة والإرادة المصرية التي لا تعرف المستحيل.

وأكدت النقابة، في بيان بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، أن هذه المناسبة تستحضر بكل اعتزاز الدور الوطني والإنساني الذي اضطلع به الأطباء وأطقم الرعاية الصحية خلال حرب أكتوبر، وما قدموه من تضحيات وجهود مخلصة في خدمة الوطن وحماية أرواح أبنائه، إلى جانب شهداء القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن.

وأشارت نقابة الأطباء إلى أن ذكرى انتصارات أكتوبر ستظل مصدر إلهام للأجيال في العطاء والعمل والإخلاص، مؤكدة تقديرها لما قدمه الأطباء وأطقم الرعاية الصحية خلال تلك المرحلة التاريخية.

وفي هذه المناسبة، تستحضر نقابة أطباء مصر أسماء عدد من الأطباء الذين استشهدوا خلال معركة العاشر من رمضان عام 1393 هجرية، الموافق السادس من أكتوبر عام 1973، حيث حمل هؤلاء الأطباء رسالتهم الإنسانية والوطنية في واحد من أهم أيام تاريخ مصر الحديث.

شهداء الأطباء في حرب أكتوبر

وتضم اللوحة التذكارية لشهداء الأطباء في معركة العاشر من رمضان أسماء 17 طبيبا، وهم: الدكتور لويس نابليون عجايبي، والدكتور مجدي زكي مسعود، والدكتور عادل إبراهيم أبوسنة، والدكتور صفوت زارع محروس، والدكتور رشاد مرزوق تادرس، والدكتور السيد محمد حسين قاسم، والدكتور فتحي المتولي حلاوة، والدكتور حسن حافظ أحمد شبيب، والدكتور حسين صبري أحمد بشتو، والدكتور حسن محمد مصطفى رشدي، والدكتور كمال لبيب شنودة، والدكتور نبيل عبدالحميد كحامي، والدكتور سمير دهسه كراس، والدكتور محمد أيوب حسين، والدكتور شريف رمزي عباس، والدكتور رضا فؤاد غالي، والدكتور نبيل فتحي جورجي.

وتحمل اللوحة التذكارية آية من القرآن الكريم: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون»، تخليدًا لذكرى هؤلاء الشهداء الذين ارتبطت أسماؤهم بواحدة من أبرز صفحات التاريخ الوطني المصري.

وأكدت النقابة أن استحضار أسماء شهداء الأطباء في ذكرى أكتوبر يمثل تخليدًا للدور الذي قام به الأطباء في خدمة الوطن، وتذكيرًا بأن المعركة لم تكن فقط في ميادين القتال، وإنما شارك في مواجهة آثارها أطباء وأطقم رعاية صحية قدموا واجبهم في ظروف الحرب، وسقط من بينهم شهداء إلى جوار شهداء القوات المسلحة.

واختتمت نقابة أطباء مصر رسالتها بالتأكيد أن تضحيات شهداء أكتوبر ستظل حاضرة في ذاكرة الوطن، وأن ما قدمه أبناء مصر في تلك الحرب يمثل نموذجًا للعطاء والإخلاص والقيام بالواجب، داعية إلى استلهام هذه المعاني في العمل وخدمة الوطن.