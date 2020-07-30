استمرار التظاهر بمدينة بورتلاند الأمريكية احتجاجا على تعاملات الشرطة.. فيديو

أذاعت فضائية الغد العربي لقطات تظهر من خلالها مدينة بورتلاند الأمريكية وهي تشهد تظاهرات كبيرة من الأمريكيين، وذلك عقب شن أفراد أجهزة إنفاذ القانون الاتحادية حملة على المحتجين فى المدينة.









وكذلك شهدت احتجاجا منهم على عدم المساواة العرقية فى أعقاب وفاة مواطن أمريكى من أصول أفريقية "جوج فلويد" على يد رجل شرطة بمدينة منيابوليس بولاية منيسوتا.







