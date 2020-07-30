استمرار التظاهر بمدينة بورتلاند الأمريكية احتجاجا على تعاملات الشرطة.. فيديو

أذاعت فضائية الغد العربي لقطات تظهر من خلالها مدينة بورتلاند الأمريكية وهي تشهد تظاهرات كبيرة من الأمريكيين، وذلك عقب شن أفراد أجهزة إنفاذ القانون الاتحادية حملة على المحتجين فى المدينة.
وكذلك شهدت احتجاجا منهم على عدم المساواة العرقية فى أعقاب وفاة مواطن أمريكى من أصول أفريقية "جوج فلويد" على يد رجل شرطة بمدينة منيابوليس بولاية منيسوتا.
تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، باتخاذ مزيد من الإجراءات في بورتلاند بولاية أوريجون؛ لإنهاء الاحتجاجات العنيفة المستمرة في المدينة إذا لم يفعل قادة الولايات والقادة المحليون أي شيء لمعالجة هذه القضية.
وقال ترامب في تغريدة اليوم الأربعاء، عبر حسابه الشخصي على تويتر: إذا لم يوقف العمدة والحاكم الجريمة والعنف من الأناركيين والمحرضين على الفور، فإن الحكومة الفيدرالية ستتدخل وتقوم بالمهمة التي كان من المفترض أن تقوم بها سلطات إنفاذ القانون المحلية''.