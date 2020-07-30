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فن

عمرو يوسف يهنئ متابعيه بعيد الاضحى عبر إنستجرام ..شاهد

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:23 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شارك الفنان عمرو يوسف جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له ليهنئ بيها جمهوره ومتابعيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.


وعلق عمرو يوسف على الصورة قائلًا:"كل سنة و انتم طيبيين و عيد اضحي مبارك عليكم جميعًا #عمرو_يوسف".


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يُذكر أن أحدث أعمال عمرو يوسف  مشاركته في فيلم "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز منى ممدوح، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.



كما شاركت منى ممدوح فيلم "خط الموت"، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، ومن تأليف وإخراج محمد عادل.

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