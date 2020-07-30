رفع درجة الاستعداد لـ القصوى بالمجازر بالفيوم لاستقبال الأضاحي





أعلنت محافظة الفيوم عن تحرير 15 محضرًا، وضبط ومصادرة 58 كيلو جراما من اللحوم، تم ذبحها خارج المجازر الحكومية وبعضها غير صالح للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الحملات المكبرة التي شنتها اللجنة المشكلة للمرور على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والسلع الغذائية للاشتراطات الصحية، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.













قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن اللجنة المشكلة من أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري وإدارة سنورس البيطرية بالإشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم وإدارة البيئة بديوان عام المحافظة وقسم شرطة المسطحات بالفيوم، قد قامت بالمرور على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، وأسفرت عن تحرير 15 محضرًا وضبط ومصادرة 58 كجم لحوم، عبارة عن 50 كيلو جرام لحوم بقرى وجاموس وماعز تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، و8 كيلو جرامات لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي، تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

















وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن مديرية الطب البيطري قد قامت برفع درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى بجميع المجازر الحكومية لاستقبال الأضاحي طوال أيام عيد الأضحى، لافتًا أن الدكتور محمد عقل وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، تفقد اليوم مجزر أبشواي لمتابعة أعمال صيانة خطوط الصرف وشبكات المياه بالمجزر والتأكد من جاهزيته لاستقبال مذبوحات الأهالي والجمعيات الخيرية غدًا الجمعة وطوال أيام عيد الأضحى المبارك.









ولفت "التوني" أن الدكتورة منى رأفت مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، قامت بالمرور على مجزري طبهار وإطسا للتأكد من جاهزيتهما لاستقبال المذبوحات طوال أيام عيد الأضحي المبارك، كما قام مديرا إدارتي سنورس ومركز الفيوم بالمرور أيضًا على مجازر ترسا، وسنهور القبلية، وفيديمين، والعزب، وهوارة المقطع للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المذبوحات خلال العيد.









يأتي ذلك فى إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للدكتور محمد عقل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، بالمرور اليومي على كافة المجازر الحكومية لمتابعة سير العمل بها والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المذبوحات طوال أيام عيد الأضحي المبارك، وكذلك التأكد من توافر الأختام والمادة السرية اللازمة للعمل بالمجازر مع توفير العمالة اللازمة لنظافة المجزر أولا بأول طوال فترة الذبح.