مؤسسة النقد السعودي: مؤشرات أداء القطاع المصرفي جيدة والسيولة عالية

أكد الدكتور فهد الشثري، وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للرقابة، أن المؤسسة تتابع التطورات الاقتصادية ومستمرة في تقييم الوضع والنظر في مدى الحاجة لأي تمديد إضافي لأي من برامج المؤسسة المعلن عنها.





ولفت "الشثري" في تصريحات له اليوم، إلى استمرار المؤسسة في تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص للقيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة، وذلك انطلاقًا من دور المؤسسة في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي.





وبين أن إجمالي حجم برامج الدعم التي قدمتها المؤسسة وصل إلى نحو 120 مليار ريال، تنوعت بين تعزيز السيولة لدى القطاع المصرفي وبرنامج تأجيل الدفعات وبرنامج التمويل المضمون وبرنامج دعم ضمانات التمويل وبرنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية.



