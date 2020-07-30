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أخبار العالم

وزير الدفاع التركي وقيادات جيشه على حدود اليونان

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:40 م
صدى البلد
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شريف سيد
تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، وعدد من قادة الجيش التركي، اليوم الخميس، الحدود مع اليونان وبلغاريا، وذلك للتفتيش على القوات المتمركزة في هذه المنطقة. 


وكان وزير الدفاع التركي اعترف أمس بالدور الذي لعبته بلاده بليبيا في إعادة سيطرة ميليشيات الوفاق على العاصمة الليبية طرابلس. 


وقال آكار في تصريحات صحفية: "قوات حفتر كانت على وشك السيطرة على العاصمة طرابلس، إلا أن الدعم التركي للحكومة أسفر عن تغيير موازين القوى في البلاد". 


وتابع أن هدوءًا جزئيًا يسود ليبيا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن بلاده تبذل جهدها لجعل وقف إطلاق النار مستمرًا، وبالتالي تأمين الاستقرار في ليبيا.

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