أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام البريطانية: سيعود العالم لطبيعته بعد اكتشاف علاج كورونا.. فيديو





وأضاف الشربيني خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أنه مع اكتشاف لقاح لعلاج كورونا سيتم تطبيقه في مصر.





وتابع أ ستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام البريطانية أنه من المتوقع أن تعود الأمور لطبيعتها قبل حلول الشتاء القادم، مؤكدا أن العالم ما بعد اكتشاف علاج لكورونا سيعود العالم إلى طبيعته.





وأشار الشربيني إلى أن فيروس كورونا ضعيف ولكن مشكلته سرعة انتشاره الكبيرة، مؤكدا أن هناك أمراضا أخطر منه وتسبب وفيات أكبر من ذلك.

أكد دكتور ياسر الشربيني أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام البريطانية أن مصر تتجه نحو الطريق الأفضل في مؤشرات الانخفاض في معدلات الإصابة بفيروس كورونا مؤكدا أنها في طريقها إلى المنطقة الآمنة.