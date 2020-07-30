كاد أن يبكي .. تامر أمين يتأثر على الهواء

تأثر الإعلامي تامر أمين على الهواء، وذلك خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج : آخر النهار" واستقبل مداخلة من القارئ الطبيب صلاح الجمل.
وبعد أن توجه صلاح الجمل بالدعاء من الله، تأثر تامر أمين وكاد أن يبكي على الهواء من جمال الدعاء، والصوت الرنان من القارئ صلاح الجمل، مقدما سلسلة من أدعية الأنبياء فى شهر رمضان.
قام القارئ الطبيب صلاح الجمل، بالدعاء إلى الله بأن يغفر لجميع المسلمين، فى يوم عرفة، وفى هذا اليوم العظيم.
وتابع صلاح الجمل خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار،" اللهم احفظ مصر ورئيس مصر من كل شر، واحم مصر و المصريين من كل وباء، واللهم اغفر لجميع المسلمين.
وأكمل صلاح الجمل " اللهم تقبل منا الدعاء.. اللهم ارفع عنا الوباء .. اللهم نقنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة.. يارب أغفر لنا فى يوم عرفة.. وبكى صلاح الجمل قائلا يارب ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا".
وظل صلاح الجمل يدعو من الله بجميع أسمائه أن يغفر للجميع، وقام الإعلامي تامر أمين بالتأمين خلفه.