كاد أن يبكي .. تامر أمين يتأثر على الهواء

تأثر الإعلامي تامر أمين على الهواء، وذلك خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج : آخر النهار" واستقبل مداخلة من القارئ الطبيب صلاح الجمل.









وبعد أن توجه صلاح الجمل بالدعاء من الله، تأثر تامر أمين وكاد أن يبكي على الهواء من جمال الدعاء، والصوت الرنان من القارئ صلاح الجمل، مقدما سلسلة من أدعية الأنبياء فى شهر رمضان.













قام القارئ الطبيب صلاح الجمل، بالدعاء إلى الله بأن يغفر لجميع المسلمين، فى يوم عرفة ، وفى هذا اليوم العظيم.



