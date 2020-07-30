عدلي القيعي: صالح جمعة مشاكله مع كل مدربيه.. وفايلر يضغط عليه

علق عدلي القيعي مدير التعاقدات الأسبق بالنادي الأهلي، على موقف صالح جمعة من الغياب عن المشاركة في المباريات تحت قيادة رينيه فايلر المدير الفني للأحمر.









وكان رينيه فايلر مدرب الأهلي سمح لصالح جمعة بالعودة للتدريبات الجماعية بالأحمر، بعد ابقائه للتدرب بشكل فردي لفترات طويلة.









وقال عدلي القيعي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "صالح جمعة كان لديه مشكلة مع كل المدربين وليس فايلر فقط، مشكلة صالح جمعة أنه غير ملتزم وهناك زيادة في وزنه، وهناك من راهن أن فايلر لن يجعله يعود للملعب".









وأردف: "صالح جمعة يشارك في المران ويعود للملعب دون إذن رينيه فايلر، وهو رجل تربوي ويرغب في الضغط على اللاعب".







