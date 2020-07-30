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ديني

حكم عمل ماكيت للكعبة والطواف حوله؟.. أزهري يرد

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:19 م
حكم عمل ماكيت للكعبة
حكم عمل ماكيت للكعبة والطواف حوله؟ أزهري يرد
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محمد شحتة
أجاب الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن حكم عمل ماكيت للكعبة والطواف حوله؟ .


وقال الطويل، في فتوى له، إنه لابد أولا أن نحسن الظن في هذا الفعل، فإذا كان هذا الأمر على سبيل تعليم الأطفال والشباب كيف تؤدى مناسك الحج فهذا أمر جائز، ولكن كان يجب التنبيه على أن هذا الأمر مقتصر فقط على التعليم لمناسك الحج.


أما إذا كان هذا الأمر على سبيل إظهار الشوق لزيارة بيت الله الحرام فنقول لهؤلاء أنهم أخطأوا التعبير عن هذا الشوق لأن هذا الفعل لا يجوز شرعا وعلى من قام وشارك في هذا التصرف أن يتوب إلى الله عز وجل منه.


وأشار إلى أن التهاون في شعائر الله لا يجوز فيقول تعالى (ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ). 
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