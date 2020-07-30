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أخبار العالم

الجيش الليبي: عسكريون أتراك يقودون المرتزقة في بلادنا

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:29 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي العميد خالد المحجوب عن اعتماد الميليشيات في ليبيا بشكل كلي على المرتزقة في جبهات المواجهة. 


وقال المحجوب وفق ما نقلته فضائية سكاي نيوز عربية إن إجلاء  المرتزقة شرط أساسي في مخرجات برلين، للخروج من الأزمة الحالية في ليبيا. 


وأكد المحجوب على وجود عسكريين أتراك يقودون المرتزقة في ليبيا، مضيفا أن الأتراك يعتمدون على المرتزقة لتحقيق مكاسب سياسية. 


وكانت وزارة الخارجية الروسية، كشفت عن اجتماع روسي تركي مرتقب بشأن ليبيا والانتشار العسكري فيها.


وأعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن عزمه مواصلة التدخل العسكري في ليبيا وسوريا والعراق.
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