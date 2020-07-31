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برلمان

برلماني يطالب بضرورة الابتعاد عن التجمعات وأماكن الزحام خلال فترة عيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:02 ص
النائب سامى المشد
النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
وجه النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان رسالة للمواطنين فى عيد الأضحى المبارك.

ودعا المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" المواطنين إلى إتباع تعليمات وزارة الصحة والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وعدم انتشاره.

وطالب أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان المواطنين بضرورة الإبتعاد عن التجمعات وأماكن الزحام ، والتى تكون الأكثر عرضة لنشر فيروس كورونا بين المواطنين.

واختتم : نتمنى ان يمر عيد الأضحى المبارك بسلام على الشعب المصرى ، وألا تزيد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا نتيجة كثرة الحركة خلال هذه الفترة.
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