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أخبار العالم

موسكو: شركات أدوية أمريكية تواصلت معنا بشأن لقاح كورونا الروسي

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:27 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن صندوق الاستثمار الروسي المباشر، اليوم الجمعة، أن بعض شركات الأدوية الأمريكية قد تواصلت معه بشأن اللقاح الروسي.

وقال رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، كيريل دميترييف، في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "في حين لم يكن هناك نهج رسمي كامل تجاه روسيا من الجانب الأمريكي، بدأت بعض الشركات الخاصة في الولايات المتحدة استفسارات أولية لمعرفة المزيد عن اللقاح".

وجاءت التقارير حول لقاح روسيا وسط مخاوف بشأن سلامته وفعاليته ومزاعم بأن البلاد قطعت قواعد أساسية في عملية تطويره.

ومن المقرر الموافقة على اللقاح، الذي يتم إنتاجه من قبل معهد "جماليا" ومقره موسكو، ويتم تمويله من قبل الصندوق الاستثماري الروسي، بحلول 10 أغسطس المقبل. 

وأكد ديميترييف أن روسيا منفتحة على التعاون مع الولايات المتحدة، مضيفًا أيضًا أنه "لا يستبعد إمكانية أن تكون الولايات المتحدة واحدة من الدول التي توافق على اللقاح الروسي، بعد التجارب السريرية والموافقات".


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