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منوعات

ثالث رحلة للكوكب الأحمر في شهر واحد.. ناسا تنافس الصين والإمارات في الوصول للمريخ.. فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:49 ص
إطلاق صاروخ فضائي
إطلاق صاروخ فضائي
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أماني إبراهيم
انضمت وكالة ناسا لعلوم الفضاء لصراع الدول على استكشاف كوكب المريخ، حيث أعلنت إطلاق صاروخا إلى كوكب المريخ من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية.

ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، فقد انطلق الصاروخ، صباح أمس الخميس، في الساعة 7 ونصف صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وكانت اول ساعة منذ بدء الرحلة محفوفة بالمخاطر.

إذا وصلت المركبة بنجاح لمسارها على كوكب المريخ، وبلغت تكلفة المركبة 2.4 مليار دولار أمريكية، للبحث عن وجود حياة غريبة على المريخ، وإطلاق أول طائرة هليكوبتر بين الكواكب.

وتتضمن الرحلة أيضا اختبار التقنيات  التي سيحتاجها البشر من أجل البقاء على الكوكب الأحمر، ويجب أن يكمل الصاروخ رحلته المعقدة أثناء عبور الطبقات الخارجية في الغلاف الجوي.

ولن يكون الإطلاق ناجحا حتى تنفصل المركبة الفضائية عن الصاروخ، وتغادر الصاروخ في رحلة سوف تستغرق مدتها 7 أشهر في الفضاء.

ويمثل هذا الإطلاق الثالث لكوكب المريخ خلال شهر يوليو الجاري، حيث أطلقت كل من الصين والإمارات العربية المتحدة مركبة فضائية خاصة بهما إلى كوكب المريخ في 18 و23 يوليو، في محاولة للوصول إلى المريخ ودراسته خلال مروره بالقرب من الأرض.


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