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رياضة

إسلام محارب يكشف تفاصيل مثيرة عن نهائي إفريقيا الشهير أمام الترجي.. فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:00 ص
اسلام محارب
اسلام محارب
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عمرو ابوبكر
كشف إسلام محارب لاعب فريق الجونة عن فترة تواجده في الأهلي قبل رحيله خلال صيف 2019 ،وعن كواليس مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال إسلام محارب في تصريحات قناة أون تايم سبورتس: "انضممت للأهلي وأنا أبلغ 15 عامًا وكان هناك عرض آخر من الزمالك ولكني فضلت الأحمر، ورحلت أثناء وجود محمد يوسف مديرًا فنيًا للأحمر وفتحي مبروك مدرب فريق الـ20 سنة".

وأضاف محارب أنه، كان يقدم مستوى جيد في الأهلي والاستغناء عني كان مفاجأة وتحدثت مع المسؤولين خلال أخر 6 أشهر وأكدوا لي استمراري وتفاجئت بعرضي للبيع أو الإعارة".

وأردف: "انتقلت للجونة بعد خوض فترة إعداد قوية مع الأهلي ثم معهم وأصبت خلال بداية الموسم ولا يوجد لاعب يتحمل فترتين إعداد".

وأشار محارب في حديثه الى أن أجواء نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي خلال عام 2018 ، كانت صعبة جدًا في تونس وكانت نقطة سوداء في حياتي، والفريق مليئ بالإصابات من العناصر الأساسية.

وتابع: "سفرنا قبل المباراة بـ 5 أيام، والأمور سارت بشكل خاطئ وانتقلنا من الفندق إلى ملعب المباراة خلال ساعتين بدلًا من 40 دقيقة وهذا كان ضغط علينا".

وواصل: "يوم المباراة كان هناك قنابل صوت والجماهير تسبنا، وبدأنا نشعر بالخوف والقلق والأمر كان صعب للغاية وهو ما أثر على أسلوب لعبنا. 
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