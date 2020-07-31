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محافظات

نقيب محامين بنى سويف: نعمل جميعا من أجل مؤسسات الدولة ودعم النقابة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:54 ص
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
قال نبيل حميده نقيب المحامين ببنى سويف، اليوم الجمعة، والمرشح لمجلس الشيوخ بحزب مستقبل وطن فردي مستقل  أنني أعتمد على المحامين وحزب مستقبل وطن بالمحافظة خلال انتخابات مجلس الشورى بعد ترشحى للانتخابات بنظام الفردى، مطالبا المحامين بدعمه لاجتياز تلك الانتخابات نظرا لتواجدهم فى كافة أرجاء المحافظة مما يبرز دور النقابة والمحامين خلال تلك الانتخابات فأنتم أصحاب الرأى.

وأوضح "حميدة" فى تصريحات صحفية أننا نعمل جميعا من أجل مؤسسات الدولة ودعم النقابة لأنها تعتبر من ضمن تلك المؤسسات فدعمكم فى خروج أهاليكم وأصدقاءكم للخروج للانتخابات للإدلاء بأصواتهم.

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وأوضح نقيب محامين بنى سويف أننى ترشحت من أجل تقديم الخبرات والتى اكتسبها منذ سنوات لخدمة أهالى بنى سويف، فمحلس الشيوخ منوط به تعديلات دستورية والقوانين التى تمس الدستور والمراقبة فالمجلس سيكون به جميع الخبرات فى كافة المجالات، موجها أهالى بنى سويف بالنزول إلى الشارع والمشاركة فى الانتخابات. 

وكان نقيب محامين بني سويف، تقدم بأوراق ترشحه لمجلس الشيوخ عن دائرة محافظة بني سويف، بالنظام "الفردي" عن حزب مستقبل وطن وحصل على رقم 3 ورمز "القلم" ليتنافس مع 22 مرشح آخرين، على أحد 3 مقاعد "فردية" المُخصصة لدائرة بني سويف، حيث ستجرى الانتخابات للمصريين في الخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 من شهر أغسطس القادم وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس 2020م.
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