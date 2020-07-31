بتجهيز الأضحية والمقاعد والدواوين .. أبناء سيناء استعدوا لعيد الأضحى



وعقب الانتهاء من عملية الذبح وتقطيع لحوم الأضحية يتناولون طعام الإفطار ، ثم يخرجون لزيارة الأهل والأقارب ، ويتم تبادل التهانى وتقديم هدايا العيد .



ومن المتبع ، توزيع قلت الأضحية علي الأخوات والعمات و البنات المتزوجات .. ويقسم الباقي مناصفة بين أفراد أسرته والأصدقاء والفقراء والمحتاجين إلى منازلهم .



كما يجهز أبناء القبيلة الواحدة أو العائلة المقعد الرئيسي لهم لاستقبال جيرانهم وأقاربهم الذين يأتون لتقديم التهنئة بعيد الأضحى ، وعندما يحل موعد الغذاء تكون الوليمة معدة، حيث تتكون الوليمة أول أيام العيد من الفتة والأرز باللحم ، وهناك من يفضل تناول اللحوم المشوية بعد دفنها داخل براميل بعد إخماد النيران "وهى ما تسمى بالمندي".



ولا ينسى الشباب والفتيات باللعب أسفل أشجار الزيتون والخوخ بالقرب من المنزل مع أقرانهن من الأقارب والجيران ، وفى بعض الأماكن تتجمع الفتيات والسيدات قديما لمشاهدة سباقات الإبل وألعاب الشباب عن بعد.



وهناك بعض الأسر التي تفضل قضاء يوم العيد في المزارع أو الأماكن الخلوية للتمتع بمباهج الطبيعة ومقومات البيئة الصحراوية.

وفى الحضر تقترب ملامح الاحتفال بالعيد مع البادية .. فيما عدا بعض المظاهر الحضرية من الذهاب الى الحدائق العامة أو الى شاطىء البحر وإقامة حفلات السمر للشباب ، ويلتقى الجميع على مستوى العائلة الواحدة عند الجد والجدة في جو أسرى .. بعد عودة المسافرين خارج المحافظة أو خارج مصر إلى ذويهم لقضاء أجازة عيد الأضحى معهم.



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