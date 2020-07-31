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فن

بفستان أزرق.. ليلى زاهر تهنئ متابعيها بعيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:26 ص
ليلى احمد زاهر
ليلى احمد زاهر
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محمد بدران

نشرت الفنانة ليلى احمد زاهر صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ليلى احمد زاهر بإطلالة انيقة مرتدية فستان منقوش باللون الازرق، واعتمدت تسريحة شعر السنبلة والذي اعتادت الظهور بها مؤخرا.

وعلقت ليلى زاهر على الصورة قائلة "عيد سعيد على الجميع ♥️".

يذكر أن ليلى أحمد زاهر شاركت في مسلسل "الفتوة" في رمضان 2020 مع النجم ياسر جلال، وقامت بدور ابنته في المسلسل.

مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال ومي عمر وأحمد خليل وهنادى مهنا وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

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Happy eid everyone 💙✨

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