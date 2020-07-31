بالمساحة .. أحمد فلوكس يمسح سطح منزله ويشرب السيجار

هنأ الفنان أحمد فلوكس جمهوره ومتابعيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك على طريقته الخاصة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

ونشر الفنان أحمد فلوكس فيديو وظهر وهو يقوم بتنظيف سطوح بيته كعادة المصريين، بطريقة كوميدية وهو يشرب سيجار وعلق فلوكس على الفيديو قائلًا: "الحب والشوق والعشق.. الضحك والسعادة والتفاؤل. كلمات راقيه جدا تساعد الإنسان علي الإستمرار في الحياه .. كله عام وانتم بخير وصحه وعافية".

يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.





