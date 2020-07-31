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المنشآت الفندقية: 650 فندقا بدأت العمل وتستقبل السياح

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، آخر تطورات الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومدى إلتزام الفنادق بها.

وقال الشاعر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، أن هناك 650 فندقا بدأت العمل على استقبال السياح، لافتا إلى أن هناك لجنة من وزارة السياحة وكذلك من وزارة الصحة يقومان بحملات تفتيش مستمرة ومفاجئة على الفنادق لضمان التزامها.

نوه إلى أنه لا يوجد أي مشكلات تواجه الفنادق واستقبال السياح أو المصريين، وهناك التزام كبير من جانب الفنادق في اتباع الإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة كورونا.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية إلى أن نسبة الإشغال في الفنادق تصل إلى 80% من 50% المصرح بها في الإشغال للفنادق وهذه نسبة جيدة.

 وأوضح أن الفنادق تستقبل مصريين وأجانب أيضا، مردفا: "ننتظر من الاتحاد الأوروبى أن يفتح الطيران إلى مصر، ومعظم الأجانب ملتزمين بالإجراءات الاحترازية، ولم تثبت أى حالة كورونا في الفنادق خلال المرحلة الماضية.
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