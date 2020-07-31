رئيس وزراء كندا مهنئا المسلمين بعيد الأضحى: وقت للتأمل في دروس التضحية وقيم التعاطف والإحسان

هنأ رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو أمس /الخميس/ المسلمين في كندا وحول العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.





وقال ترودو - في بيان صادر من مكتبه - "اليوم، يحتفل المسلمون في كندا وحول العالم بنهاية موسم الحج والإحتفال يحتفلون بعيد الأضحى. عيد الأضحى من أهم الأعياد الإسلامية ووقت للتأمل في دروس التضحية وقيم التعاطف والإحسان".





وأضاف أنه في هذه المناسبة تجتمع العائلات معا للصلاة، وتوفير الطعام للمحتاجين، والشكر على النعم في الحياة، مشددا على أنه "في هذا العام، وبينما نواصل مكافحة جائحة كوفيد-19 واتباع الإرشادات الصحية للحفاظ على سلامة بعضهم البعض ومجتمعاتنا، تبدو الاحتفالات مختلفة - خاصة لأولئك الذين لم يتمكنوا من المشاركة في الحج."





وقال: "اليوم، نحن ندرك تلك الخدمة والمساهمات العديدة التي قدمها الكنديون المسلمون، وما زالوا يقدمونها ، لمجتمعاتنا وبلدنا". وتمنى ترودو في نهاية بيانه لكل المسلمين عيد أضحى مبارك.