أحمد رزق يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك

حرص الفنان أحمد رزق على تهنئة الأمة الإسلامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك عبر حسابه على موقع "انستجرام".





ونشر رزق صورة وعلق عليها قائلًا :"كل سنه وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا".





يذكر أن آخر أعمال أحمد رزق، مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال المسلسلات ذات الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.





المسلسل من بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، إضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف.





وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف" - أحمد رزق - الذى يعمل طبيب تخدير ويتميز فى مهنته بدرجة يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزى.



