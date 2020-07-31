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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا..3 عادات سيئة تهدد حياتك.. تأجيل إطلاق iphone 12

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:05 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


منذ ظهور فئة الـ X الملونة من هاتف آيفون الأشهر فى العالم تحديدًا فى عام 2018 عندما ظهر iphone XR بألوانه المتعددة واستطاع حصد أكبر عدد ممكن من المبيعات، لتستكمل شركة آبل الأمريكية هذا النجاح الهام الماضي بإطلاق أحدث هواتفها الذكية iphone 11 بـ 6 ألوان مختلفة.


كشفت أحدث التسريبات عن تصميم ومواصفات ساعة سامسونج الذكية الجديدة Samsung Galaxy Watch 3، والتى سيتم إطلاقها رسميًا الأسبوع المقبل يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس القادم.


تستعد شركة نوكيا الفنلدنية العريقة لإطلاق هاتفها الجديد Nokia 8.3 5G بالولايات المتحدة الأمريكية قريبًا، بعدما أجلت إطلاق الهاتف الذى كان من المقرر الكشف عنه مايو الماضي، والسبب فى ذلك تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19.



منذ ظهور الهواتف المحمولة فى تسعينيات القرن الماضي أصبحت أحد أساسيات حياة المليارات اليومية، خاصةً مع بداية ظهور الهواتف الذكية فى أخر 10 سنوات بصورة أكثر تطورًا، جعلت إستخدامها بشكل شبه متواصل أشبه بالإدمان، وهو الأمر البالغ الخطورة لما يعود على الإنسان بأكثر من مشكلة، ناهيك عن الضرر الذى يلحق بهاتفك الذكي نفسه.


يبدو أن لعنة أزمة فيروس كورونا لحقت بشدة بشركة آبل عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم، بعدما أعلنت الشركة المصنعة لأشهر هاتف ذكي فى العالم آيفون، عن تأجيل إطلاق iphone 12 فى الميعاد المحدد له من قبل.


كشفت أخيرًا شركة جوجل الأمريكية عن ميعاد طرحها الرسمي لأحدث هواتفها الذكية Pixel 4a، بعدما كان من المقرر إطلاقه فى مايو الماضي وتأخر بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19.


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