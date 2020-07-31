أخبار العلوم والتكنولوجيا..3 عادات سيئة تهدد حياتك.. تأجيل إطلاق iphone 12

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منذ ظهور فئة الـ X الملونة من هاتف آيفون الأشهر فى العالم تحديدًا فى عام 2018 عندما ظهر iphone XR بألوانه المتعددة واستطاع حصد أكبر عدد ممكن من المبيعات، لتستكمل شركة آبل الأمريكية هذا النجاح الهام الماضي بإطلاق أحدث هواتفها الذكية iphone 11 بـ 6 ألوان مختلفة.



