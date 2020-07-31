شاهد| تسريبات جديدة تكشف شكل و مواصفات ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch 3





وبحسب موقع فون آرينا التقني، يأتى الإصدار الأحدث من ساعة سامسونج الذكية إستثمارًا لنجاح النسخة السابقة لها Galaxy Watch 2 التى تم إطلاقها فى عام 2018، وحققت مبيعات ضخمة.





سامسونج الذكية الجديدة Samsung Galaxy Watch 3 الجديد فى نسختين، الأولى قياس 45 ميلليمتر، والثانية قياس 41 ميلليمتر، حيث ستم إطلاق الساعة بنسختيها فى نفس الحدث مع أجهزة Galaxy Note 20 و Galaxy Z Fold و Galaxy Tab S7 و Galaxy Buds Live. تأتى ساعة





1- نسخة 41 ميلليمتر





تأتى بشاشة قياس 1.2 بوصة بدقة 360x 360 بيكسل، مع معالج Samsung Exynos 9110 بذاكرة وصول عشوائى رام سعة 1 جيجابايت، و ذكارة تخزين داخلية سعة 8 جيجابايت، وبطارية سعة 247 مللى أمبير، وتعمل بنظام Tizen الخاص بسامسونج، مقابل 349 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 5600 جنيه مصري.





2- نسخة 45 ميلليمتر





تأتى بشاشة قياس 1.4 بوصة بدقة 360x 360 بيكسل، مع معالج Samsung Exynos 9110 بذاكرة وصول عشوائى رام سعة 1 جيجابايت، و ذكارة تخزين داخلية سعة 8 جيجابايت، وبطارية سعة 340 مللى أمبير، وتعمل بنظام Tizen الخاص بسامسونج، مقابل 399 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 6400 جنيه مصري.



