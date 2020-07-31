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تكنولوجيا

شاهد| تسريبات جديدة تكشف شكل و مواصفات ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch 3

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:18 م
تسريبات جديدة عن
تسريبات جديدة عن شكل و مواصفات ساعة سامسونج الذكية الجديدة
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كريم جمال
كشفت أحدث التسريبات عن تصميم ومواصفات ساعة سامسونج الذكية الجديدة Samsung Galaxy Watch 3، والتى سيتم إطلاقها رسميًا الأسبوع المقبل يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس القادم.

وبحسب موقع فون آرينا التقني، يأتى الإصدار الأحدث من ساعة سامسونج الذكية إستثمارًا لنجاح النسخة السابقة لها Galaxy Watch 2 التى تم إطلاقها فى عام 2018، وحققت مبيعات ضخمة.

تأتى ساعة سامسونج الذكية الجديدة Samsung Galaxy Watch 3 الجديد فى نسختين، الأولى قياس 45 ميلليمتر، والثانية قياس 41 ميلليمتر، حيث ستم إطلاق الساعة بنسختيها فى نفس الحدث مع أجهزة Galaxy Note 20 و Galaxy Z Fold و  Galaxy Tab S7 و Galaxy Buds Live.

1- نسخة 41 ميلليمتر

تأتى بشاشة قياس 1.2 بوصة بدقة 360x 360 بيكسل، مع معالج Samsung Exynos 9110 بذاكرة وصول عشوائى رام سعة 1 جيجابايت، و ذكارة تخزين داخلية سعة 8 جيجابايت، وبطارية سعة 247 مللى أمبير، وتعمل بنظام Tizen الخاص بسامسونج، مقابل 349 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 5600 جنيه مصري.

2- نسخة 45 ميلليمتر

تأتى بشاشة قياس 1.4 بوصة بدقة 360x 360 بيكسل، مع معالج Samsung Exynos 9110 بذاكرة وصول عشوائى رام سعة 1 جيجابايت، و ذكارة تخزين داخلية سعة 8 جيجابايت، وبطارية سعة 340 مللى أمبير، وتعمل بنظام Tizen الخاص بسامسونج، مقابل 399 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 6400 جنيه مصري.

شاهد| تسريبات جديدة تكشف شكل و مواصفات ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch 3
شاهد| تسريبات جديدة تكشف شكل و مواصفات ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch 3
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