خطيب عيد الأضحى: التضحية أنواع وأفضلها فداء الوطن بالروح والنفس.. فيديو

قال الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف، لشئون المساجد والقرآن الكريم، إن التضحية بالنفس من أرقى وأعلى التضحيات، فيجود الإنسان بحياته وروحه إما دفاعا عن دينه أو وطنه أو عرضه وأهله، وكل ذلك يعطينا صورة من أروع صور التضحية





وأضاف العيسوي، في خطبة عيد الأضحى، من مسجد السيدة نفيسة، أن ما تفعل ذلك هى القوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية من تضحية بالروح دفاعا عن الأرض والعرض يؤدون واجبهم ويأخذون عليه أجرا كثيرا، والنبي يقول "رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها".





وأكد أن النبي بشر المرابطين في سبيل الله بالأمن من النيران حين قال "عيننان لا تمسمهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله"





وشدد على أن التضحيات لابد أن تكون خالصة لله لنرضى بها ربنا وننتصر بها على أعدائنا.





وقررت وزارة الأوقاف، بناء على ما ارتأته لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، إقامة صلاة عيد الأضحى ونقلها عبر التليفزيون من مسجد السيدة نفيسة -رضي الله عنها- بعدد محدود من العاملين بالأوقاف على نحو ما تم في صلاة عيد الفطر سواء بسواء.





ونبهت وزارة الأوقاف، على اقتصار باقي المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم دون حضور للمصلين أو المكبرين، واقتصار الحضور للمساجد على الإمام والعمال المكلفين بإذاعة التكبيرات دون فتح المسجد للمصلين.





من جانب، آخر تدرس وزارة الأوقاف خلال هذه الأيام آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة، وتقديمها للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء في اجتماعها بعد عيد الأضحى بإذن الله تعالى.