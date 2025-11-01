قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار التذاكر تبدأ من 100 جنيه.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور

عبد العزيز جمال

يترقب العالم الافتتاح الرسمي لـ المتحف المصري الكبير، في الساعة السابعة مساء اليوم السبت فيحدث تاريخي يشهده الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من قادة وزعماء العالم، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في استعراض الحضارة المصرية أمام الإنسانية بأكملها.

مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور

وأكدت إدارة المتحف المصري الكبير أن أبوابه ستفتح رسميًا للجمهور اعتبارًا من يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، عقب الانتهاء من فعاليات الافتتاح الرسمي والعروض الدولية التي ستقام على مدار 3 أيام متواصلة ابتداءً من الأول من نوفمبر.
 

المتحف المصري الكبير


 

إغلاق مؤقت لاستكمال الاستعدادات قبل الافتتاح

كانت إدارة المتحف قد أعلنت في وقت سابق عن إغلاق أبوابه ووقف التشغيل التجريبي اعتبارًا من 15 أكتوبر الجاري وحتى 3 نوفمبر المقبل، وذلك لاستكمال الأعمال النهائية والتجهيزات الفنية والتنظيمية الخاصة بالحدث العالمي، إلى جانب الانتهاء من ترتيبات الاستقبال الرسمية لضيوف مصر خلال أيام الافتتاح.

ويُعد هذا الإغلاق المؤقت هو الأخير قبل الافتتاح الكامل، حيث تم خلاله مراجعة أنظمة الأمن والإضاءة والصوت، وتجهيز القاعات الكبرى ومناطق العرض، إلى جانب إجراء بروفة شاملة لكيفية استقبال الجمهور وتنظيم مسارات الزيارة.

مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير بعد الافتتاح الرسمي

أعلنت إدارة المتحف عن مواعيد التشغيل الرسمية التي تبدأ اعتبارًا من يوم 4 نوفمبر 2025، لتكون على النحو التالي:

جميع الأيام عدا السبت والأربعاء

مجمع المتحف: من الساعة 8:30 صباحًا حتى 7 مساءً

قاعات العرض المتحفي: من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً

آخر موعد لشراء التذاكر: الساعة 5 مساءً

يومي السبت والأربعاء

مجمع المتحف: من الساعة 8:30 صباحًا حتى 10 مساءً

قاعات العرض المتحفي: من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً

آخر موعد لشراء التذاكر: الساعة 8 مساءً

مواعيد متحف الطفل داخل المتحف المصري الكبير

ويفتح متحف الطفل أبوابه وفق المواعيد التالية:

من الأحد إلى الخميس: من الساعة 1 ظهرًا حتى 5 مساءً

الجمعة والسبت: من الساعة 10 صباحًا حتى 5 مساءً

آخر موعد لشراء التذاكر: الساعة 4 عصرًا

ويُعد متحف الطفل من أبرز المكونات التفاعلية داخل المجمع المتحفي، حيث يقدم للأطفال تجربة تعليمية فريدة تجمع بين التكنولوجيا والآثار المصرية القديمة في أسلوب مبسط وممتع.

استقبال جماهيري ضخم متوقع بعد الافتتاح

تتوقع إدارة المتحف إقبالًا جماهيريًا واسعًا فور فتح الأبواب للجمهور، نظرًا لما يمثله المتحف المصري الكبير من نقلة نوعية في مجال العرض المتحفي على المستوى العالمي، إذ يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تغطي مختلف العصور المصرية القديمة، وعلى رأسها مجموعة الملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.

كما يحتضن المتحف متحف مراكب خوفو الذي تم نقله بعناية من منطقة الأهرامات، ويضم مركز ترميم متكامل يُعد الأكبر من نوعه في العالم، إضافة إلى ساحات عرض خارجية وحدائق ومسارح ومناطق خدمية مخصصة للزوار.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

كشفت وزارة السياحة والآثار عن أسعار الجولات الإرشادية داخل المتحف المصري الكبير، والتي تم تحديدها بما يتناسب مع الفئات المختلفة من الزوار سواء من المصريين أو العرب أو الأجانب المقيمين وغير المقيمين، وجاءت الأسعار الرسمية كالتالي:

المصريون (بالغون): 350 جنيهًا

المصريون (طلاب/أطفال/كبار السن): 175 جنيهًا

العرب والأجانب (بالغون): 1700 جنيه

العرب والأجانب (طلاب/أطفال): 850 جنيهًا

العرب والأجانب المقيمون (بالغون): 850 جنيهًا

العرب والأجانب المقيمون (طلاب/أطفال): 425 جنيهًا

أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير 2025

أما بالنسبة لأسعار تذاكر الدخول العامة، فقد جاءت على النحو التالي:

المصريون (بالغون): 200 جنيه

المصريون (طلاب/أطفال/كبار السن): 100 جنيه

العرب والأجانب (بالغون): 1200 جنيه (أي ما يعادل 25 دولارًا)

العرب والأجانب (طلاب/أطفال): 600 جنيه

العرب والأجانب المقيمون في مصر (بالغون): 600 جنيه

العرب والأجانب المقيمون في مصر (طلاب/أطفال): 300 جنيه
 

