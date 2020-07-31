خطيب السيدة نفيسة: التضحية ليست بالمال فقط وكل ما ينفقه الإنسان يثاب عليه

قال الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف، لشئون المساجد والقرآن الكريم، إن التضحية ليست بالمال فقط وإنما تشمل أنواع كثيرة فكل ما ينفقه الإنسان من وقته وعلمه وفكره يثاب عليه.
وأضاف العيسوي، في خطبة عيد الاضحى، من مسجد السيدة نفيسة، أنه حتى تكتمل فرحتنا بالعيد، فلابد من التراحم والتعاطف والتعاون، فرسولنا الكريم سئل "أي الناس أحب إلى الله وأي العمل أحب إلى الله، فقال النبي: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله، سرور تدخله إلى مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضى عنه دينا، ولئن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي شهرا".
وقررت وزارة الأوقاف، بناء على ما ارتأته لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، إقامة صلاة عيد الأضحى ونقلها عبر التليفزيون من مسجد السيدة نفيسة -رضي الله عنها- بعدد محدود من العاملين بالأوقاف على نحو ما تم في صلاة عيد الفطر سواء بسواء.
ونبهت وزارة الأوقاف، على اقتصار باقي المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم دون حضور للمصلين أو المكبرين، واقتصار الحضور للمساجد على الإمام والعمال المكلفين بإذاعة التكبيرات دون فتح المسجد للمصلين.
من جانب، آخر تدرس وزارة الأوقاف خلال هذه الأيام آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة، وتقديمها للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء في اجتماعها بعد عيد الأضحى بإذن الله تعالى.