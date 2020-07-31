خطيب السيدة نفيسة: التضحية ليست بالمال فقط وكل ما ينفقه الإنسان يثاب عليه

قال الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف، لشئون المساجد والقرآن الكريم، إن التضحية ليست بالمال فقط وإنما تشمل أنواع كثيرة فكل ما ينفقه الإنسان من وقته وعلمه وفكره يثاب عليه.





وأضاف العيسوي، في خطبة عيد الاضحى، من مسجد السيدة نفيسة، أنه حتى تكتمل فرحتنا بالعيد، فلابد من التراحم والتعاطف والتعاون، فرسولنا الكريم سئل "أي الناس أحب إلى الله وأي العمل أحب إلى الله، فقال النبي: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله، سرور تدخله إلى مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضى عنه دينا، ولئن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي شهرا".



