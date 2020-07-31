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العظمى بالقاهرة 35.. درجات الحرارة في المحافظات أول يوم العيد.. فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:28 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 31- 7- 2020، في القاهرة والمحافظات.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة ، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا،  وشبورة مائية صباحا،  فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 % .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
لصغرى العظمى
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى الاسكندرية الصغرى 25 والعظمى 30

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى21 و العظمى 28

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 25 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29والعظمى 41
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 30 والعظمى 40
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 25 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى اسيوط الصغرى 24 والعظمى 42
 
درجات الحرارة فى الاقصر الصغرى 31 والعظمى 46

درجات الحرارة فى اسوان الصغرى 31 والعظمى 46

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 29 والعظمى 46


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